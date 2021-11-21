«اتحاد المصارف» يتعاون مع «كيبيك»

مال وأعمال

يواصل اتحاد مصارف الكويت دعمه لحملة « لنكن على دراية»، التي تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي بالتعاون مع الاتحاد وذلك بهدف نشر وتعميق الثقافة المالية والمصرفية لدى جميع شرائح المجتمع وتوعية عملاء البنوك بحقوقهم المصرفية، وكيفية استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل.

وبهذا الصدد قام الاتحاد بالتعاون مع شركة KIPIC لدعم حملة «لنكن على دراية» بهدف نشر وتثقيف موظفو الشركة ومراجعوها ورفع وعيهم المالي والمصرفي وأيضاً بهدف حمايتهم من عمليات الاحتيال.

وبهذه المناسبة قالت شيخة العيسى مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت أن الاتحاد يقدم كل سبل الدعم لحملة «لنكن على دراية»، ولا شك أن الاتفاق مع شركة KIPIC والتي تعد إحدى أكبر الشركات النفطية في الكويت سيسهم بشكل كبير وفعال بنشر رسائل الحملة التوعوية على نطاق واسع لشريحة أكبر من المجتمع.

ومن جانبه، قال فايز المذكور مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام في شركة KIPIC أن حملة لنكن على دراية تعد مبادرة قيمة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المالية بين جميع أفراد المجتمع بهدف حمايتهم، وأكد على أن شركة KIPIC ماهي إلا جزء من نسيج هذا المجتمع لذا حرصت على دعم الحملة من خلال نشر أهم رسائلها التوعوية لموظفيها ومراجعيها وحرصت على اتاحة مرافقها لنشر هذه الرسائل.

