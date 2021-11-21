«بوبيان» ينظم بطولة للعبة البادل للفتيات في مجمع «تلال»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم بطولة للعبة البادل للفتيات الجمعة المقبل وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة البنك الاولى للشباب التى اقيمت في سبتمبر الماضي وحققت أصداء إيجابية للعبة التى بدأت في الانتشار في الكويت. وقال البنك في بيان صحافي ان البطولة ستقام بنظام الفريق الزوجي (كل فريق شخصين) بخروج المغلوب في ملاعب مجمع التلال بالشويخ وهي بطولة مفتوحة للجميع فوق سن 18 عاماً حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار والفريق الثاني 250 ديناراً والثالث 150 ديناراً. وأكد البنك أنه حريص على تنظيم الفعاليات التى تهم الشباب خاصة الفتيات في ظل الالتزام بكل الضوابط الشرعية وما يتفق مع العادات والتقاليد المجتمعية التى جبل عليها أهل الكويت.

وكانت البطولة الاولى التى نظمها البنك قد شهدت منافسات قوية بين الفرق الشبابية التى بلغ عدده 64 فريقاً حيث اعتبرت أول وأكبر بطولة على مستوى الكويت في ظل حرص بوبيان على متابعة التطورات فيما يتعلق بانشطة الشباب حيث لوحظ الاقبال الكبير على اللعبة التى بدأت في الانتشار محلياً.

