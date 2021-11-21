«الأهلي المتحد» نظَّم دورة لموظفي الفروع حول لغة الإشارة

مال وأعمال

بادر البنك الأهلي المتحد، بتنظيم دورة تدريبية متخصصة لتدريب عدد من مديري وموظفي الفروع على لغة الاشارة وذلك بهدف زيادة القدرة على تلبية احتياجات عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق ودمجهم في المجتمع، من خلال تسهيل تواصلهم مع موظفي الفروع، وكذلك تأتي هذه الدورة بما يتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، والتى حثت البنوك على الاهتمام بتوفير موظفين قادرين على التواصل مباشرة مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق باستخدام لغة الاشارة. استمرت الدورة على مدار يومين متتالين، وقدمتها الدورة الدكتورة نجاة مختار أحد أفضل خبراء لغة الاشارة في الكويت، والتي تطرقت الى أساسيات لغة الاشارة وتطبيقها لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق، وذلك من خلال التدريب على المصطلحات البنكية المتخصصة والمصطلحات العامة التي تستخدم في الحياة اليومية، وغيرها من التدريبات العامة التي تسهل التعامل مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق. وتعليقا على هذه الدورات، أفاد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين: تم تنظيم الدورة التدريبية تماشيًا مع استراتيجية البنك في تقديم أفضل الخدمات المصرفية ومراعاة متطلبات جميع عملائنا وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، وبنفس الوقت تعزيز الدور الريادي للبنك في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع والعمل الدائم على تحسين مستوى أداء خدمة العملاء في البنك، لكل شرائح العملاء وخصوصا اخواننا من ذوى الاحتياجات الخاصة. وأضاف أمين: تعد هذه الدورة استكمالا لسلسلة الدورات الخاصة بلغة الاشارة والتى يقدمها البنك الأهلي المتحد بهدف مساعدة عملائه الكرام من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق على القيام بمعاملاتهم البنكية باستقلالية تامة، والتي تعكس المسؤولية المجتمعية التي يضعها البنك على عاتقه، والتي تحتم عليه خدمة جميع الشرائح، والعمل على حدوث تغييرات ايجابية في حياتها.

