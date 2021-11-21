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مال وأعمال

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12 دولة عربية تستحوذ على 3.5 % من ديون أميركا


بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية سبتمبر الماضي 266.3 مليار دولار، تمثل 3.5 % من حيازة دول العالم في أداة الدين الأميركية، البالغة نحو 7.55 تريليونات دولار. وجاءت الإمارات في المركز الثاني باستثمارات 58.1 مليار دولار، وثالثا الكويت باستثمارات 46.3 مليار دولار، تمثل
17.4 % من استثمارات العرب، و0.6 % من استثمارات العالم. وتستثمر 12 دولة عربية أموالا في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية سبتمبر 2021 تتصدرها السعودية التي تستحوذ على حصة 46.7 %، بقيمة استثمارات 124.3 مليار دولار، تمثل 1.6% من استثمارات دول العالم في أدوات الدين الأميركية محتلة المركز الـ17.


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