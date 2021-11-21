«بيتك»: الهواتف والإنترنت و«مواقع التواصل» أبرز وسائل الاحتيال على البطاقات المصرفية

مال وأعمال

جدد بيت التمويل الكويتي «بيتك» رسائله التوعوية المكثفة الموجهة لعملائه وموظفيه ضمن حملة « لنكن على دراية» محذرا من مخاطر السقوط في محاولات الاحتيال والاختراق للبطاقات المصرفية بانواعها المختلفة، والتي اصبحت تتم باساليب متعددة وعبر وسائل متنوعة، محذرا من اعطاء اي معلومات عن ارقام الحسابات اوالبطاقات المصرفية والتعامل مع جهات مجهولة اواشخاص مشبوهة اومواقع الكترونية مزيفة، مع التشديد على حتمية الاتصال الفوري السريع بالبنك والجهات المسؤولة الاخرى للابلاغ عند الوقوع ضحية للاحتيال وتعرض البطاقات المصرفية للعميل للاختراق اونهب معلوماتها.

وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف طلال العربيد، انه من المتوقع أن يتواصل الإقبال على طرق الدفع الإلكتروني، بفضل الأنظمة الجديدة لتحويل الأموال عبرالإنترنت، ورواج التجارة الإلكترونية حول العالم، وقد اغرت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني مجرمي الإنترنت لارتكاب عمليات النصب والاحتيال، بعد ان يحصلوا على رقم البطاقة البنكية والرقم السري «CVV» ويتكون من 3 أرقام خلف البطاقة، بالاضافة الى بساطة معاملات الشراء ببطاقة الائتمان التي تتكون من خطوتين فقط: التفويض، والتسوية.

واضاف العربيد بانه رغم ان معظم العمليات الاحتيالية على البطاقات الائتمانية وأجهزة الصرّاف الآلي والإنترنت يمكن تجنّبها، الا ان المحتالين والمخترقين يحاولون دائمًا ابتكار أساليب جديدة تتماشى مع التطورات والمناسبات المختلفة، مثل ترويج أوهام بجوائز مالية يستدعي استلامها الإفصاح عن بيانات البطاقة البنكية، او تحويل اموال للعميل لاسباب غير حقيقية ومن جهات مجهولة.

أنواع البطاقات

وحول انواع البطاقات المصرفية، قال العربيد: ان هناك انواعا كثيرة، لكن اكثر المستخدم والدارج منها ثلاثة انواع هي : البطاقات الائتمانية، بطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع .

أشكال الاحتيال

وقال ان الاحتيال ينقسم إلى نوعين رئيسين، الأول وهو الأكثر شيوعا ويظهر عادة عبر الإنترنت، يتمثل في سرقة بيانات البطاقة في التعاملات التي لا تستلزم وجودها، إذ يسرق المحتال بيانات حامل البطاقة ويستخدمها بطرق غير قانونية دون وجود البطاقة نفسها.

اما النوع الثاني فيتمثل في سرقة البيانات من البطاقة، وقد أصبح أقل شيوعا الآن، ويظهر في المتاجر، إذا مرّر بائع غير أمين بطاقة المشتري في جهاز يختزن المعلومات، وتستخدم هذه المعلومات المختلسة في الشراء بعد ذلك.

الاحتيال عبر الهاتف

واشار الى ان الاحتيال عبر الهاتف هو أحد القنوات الرئيسة لسرقة الأموال من البطاقات، فقد يتظاهر المتسللون كموظفين في البنك أو الشرطة أوغيرهم، ويوهمون الضحايا بوجود تهديدات لحساباتهم، لاكتشاف المعلومات السرية وسرقة الأموال، ويستخدم المحتالون حيلة الضغط على المفتاح او احد الارقام،

تمهيدا لخطوات أخرى معدة مسبقا، وفق أساليب محكمة تمكن المحتال من اتمام عملية الاختراق، مطالبا بتوخي الحذر بشأن أي مكالمة من الغرباء وعدم الكشف عن معلومات حول الحساب

أو البطاقة، وإنهاء المحادثة على الفور، وعدم الخوض في تفاصيل من اي نوع، مشددا على عدم اعطاء رقم البطاقة أورقم التعريف الشخصي إلى أي متصل متطفل، وعدم اجراء اي معاملةً عبر الهاتف إلا إذا كان العميل من بدأ الاتصال وعلى دراية جيدة بالشركة.

تطبيقات التواصل

وافاد العربيد بان تعدد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد عليها في الشراء والتسوق عبر الحدود، وانجاز المعاملات وغيرها، واكبها تعدد اشكال الاحتيال، مشيرا الى انه عند التسوق عبر الانترنت عبر الأجهزة غير الشخصية، فلا تحفظ معلومات دخولك أو كلمة السر، أو أي معلومات أخرى، ويجب الحذر من الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب إدخال معلومات شخصية، وعدم الضغط عليها مطلقا، حتى لو ظهر أن المرسل هو البنك نفسه، وعلى العميل ان يعرف جيدا مع من يتعامل.

الاحتيال عبر الإنترنت

ودعا العربيد حاملي البطاقات المصرفية الى التعامل مع بطاقاتهم كتعاملهم مع السيولة النقدية تماما، خاصة على الانترنت، فلا تحول أو تقبل أي مبالغ في حسابك من أطراف غير معروفة، ولا تفتح نصوصاً أو نوافذ أو رسائل إلكترونية مشبوهة،

وعند التسوق احذر العروض التي تبدو مغرية جداً، وحافظ على أجهزة هاتفك والكمبيوتر بشكل آمن، وتفادى استخدام أجهزة كمبيوتر عامة أو النقاط الساخنة في الـ WiFi للقيام بعمليات مصرفية.

