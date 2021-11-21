«أرزان للتحصيلات»: خدماتنا شملت الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مال وأعمال

أعرب مدير عام شركة أرزان للتحصيلات محمود عبدالعزيز عن امتنانه لجميع الشركاء والعملاء وذلك بعد تحقيق نتائج ونجاحات ملحوظة في قطاع التحصيل لهذا العام وذلك بعد تخطي تأثير جائحة كورونا والتي كان لها تأثير كبير على أغلب النشاطات والقطاعات المالية حول العالم، والجدير بالذكر أن أرزان للتحصيلات هى إحدى شركات مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار . و الملاحظ في الآونة الأخيرة أن نشاط تحصيل الديون في الكويت بات مقتصراً على المكاتب القانونية وشركات المحاماة إلى أن قامت أرزان للتحصيلات بتقديم رؤية مختلفة وتطلعات تناسب العملاء في هذا المجال وتمكنهم من تحقيق أعلى معدلات النجاح في نشاط تحصيل الديون لكل القطاعات والأنشطة التجارية.

فتعتبر أرزان للتحصيلات من أوائل الشركات المرخص لها في الكويت والمتخصصة بتحصيل وتسوية كل أنواع الديون سواء للأفراد أو الشركات، بحيث تمارس عملية تحصيل الديون من مقرها الرئيس في مدينة الكويت ومن خلال فروعها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الدول الآسيوية. فقد جاءت النتائج بشكل إيجابي في قطاعات الأعمال كالبنوك وشركات التمويل والاستثمار، وشركات الاتصالات، وشركات بيع التجزئة، والشركات العقارية وغيرها من القطاعات المختلفة. وصرح مسؤول التسويق والعلاقات العامة لدى مجموعة أرزان المالية فواز المنيع أن رؤية شركة أرزان للتحصيلات تتمثل فى الوصول إلى مرتبة الصدارة في مجال استرداد وتحصيل الديون والمحافظة عليها من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال التحصيل وبناء ثقـة العملاء عن طريق التحقيق الدائم لأعلى وأسرع النتائج وذلك انطلاقاً من حرص المجموعة الدائم على مصلحة العملاء والشركاء.

