«ريحون».. المطبخ الإيراني بنكهة كويتية

Sunday النهار

من بين المطاعم الإيرانية الشهيرة ، يحتل مطعم ريحون مكانة متميزة لدى الزبائن من مختلف الفئات العمرية، وذلك لما يتميز به المطعم من أطباق متنوعة من المطبخ الإيراني والتي تجد إقبالاً منقطع النظير من الأفراد والعائلات على حد سواء.

ومن بين الأطباق الأكثر إقبالاً من الزبائن وجبة كوبيده مع نان وجلو كباب كوبيده ومرق قيمة بلحم وعرايس، كما أن المطعم يقدم أطباقاً أخرى أكثر تنوعاً من بينها المرق والمقبلات ريحون هو مطعم في الكويت يقدم أكلات من المطبخ الإيراني.

ويتمتع مطعم ريحون بخدمة توصيل متميزة للزبائن، كما يحرص على تقديم كل الأطباق بشكل مميز وبدرجة عالية من الخدمة العالية.

ويتميز المطعم باستخدام كل مواده الخام المقدمة بشكل طازج، حرصاً منه على جذب المزيد من الزبائن.

ويحرص المطعم على صحة الزبائن وتلبية جميع رغباتهم، من خلال التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم التهاون في تطبيقها سواء على رواد المطعم أو العاملين فيه.

