«النوفرة».. الأطباق الشامية بطريقة عصرية

Sunday النهار

يحرص مطعم النوفرة على تقديم أفضل الأكلات الشامية من المشاوي بشكل متميز، بالإضافة إلى حرصه على أن تكون الأطباق المقدمة مناسبة لرغبات الزبائن، بالإضافة إلى حرص إدارة المطعم على تقديم خدمة متميزة.

ومن الأطباق الأكثر إقبالاً من قبل الزبائن: شوربة الدجاج مع الذرة، فتوش، سلطة الجرجير و بطاطا بوريه، لكن لديهم خيارات أخرى مثل الشوربة والسلطات والمقبلات الساخنة.

ويحظى المطعم باقبال لافت من قبل الزبائن الحريصين على تناول الأطباق الشامية، كما أن هناك خدمة توصيل للكثير من المناطق في الكويت.

ويقدم المطعم الكثير من الخدمات للزبائن من رواد المطعم لتحقيق عامل الجذب لهم، كما أن المطعم يتمتع بروعة المكان وسحره والذي يمثل عامل جذب كبيراً للزبائن في مختلف الفئات العمرية.

وتحرص إدارة المطاعم على تطبيق كل الاشتراطات الصحية المطلوب تحقيقها وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية، سواء على موظفي المطعم أو على رواد المطعم من مختلف الفئات العمرية.

