شيماء رحيمي تجسد دوراً رئيساً في «دار غريب»

Sunday النهار

دار غريب مسلسل كويتي ينتسب إلى حقبة الستينيات و السبعينيات، ويتطرق إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية، ويسهم في بطولته كل من الفنانين عبدالمحسن النمر، عبدالله بوشهري، ميس كمر، سارة العنزي، محمد عاشور، جمعان الرويعي، ابتسام عبدالله، سلوى الجراش، إبراهيم البيراوي، شيماء رحيمي. أما عن دور شيماء في المسلسل فقالت: «لقد أحببت فكرة التمثيل بعدما أقنعني المنتج بالأمر، وعندما قرأت النص رغبت في خوض التجربة بشكل فعلي، خصوصاً أنني خلال الفترة الماضية كانت لي بعض الإطلالات البسيطة في الدراما، آخرها كانت رمضانياً مع الفنانة حياة الفهد بمسلسل (مارغريت).

أما هنا في (دار غريب) فأجسد دوراً رئيساً وهي شخصية سلوى، الأخت الصغرى لندى التي تنجرف وراء الحب حتى تدفع ثمن ذلك».

