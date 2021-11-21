تقليد حسن البلام لـتركي آل الشيخ في «سوبر ماركت» يتصدر الترند

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الفنان حسن البلام احد مسارح «بوليفارد الرياض» من خلال عرض مسرحية «سوبر ماركت» وهو يقلد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ ويوضح المقطع المتداول والذي حظي بتفاعل كبير، البلام وهو يقلد آل الشيخ من حيث طريقة سيره، وحديثه مع الجمهور كما يظهر المقطع صعود «البلام» إلى المسرح، حيث ألقى كلمة بنفس أسلوب رئيس هيئة الترفيه،

وبعدها تفاجأ «البلام» بظهور آل الشيخ أثناء تقليده له، فيبتسم الأخير على طريقة البلام في تقليد شخصيته.

وتعد «سوبر ماركت» مسرحيةً كوميديةً كويتيةً تعكس طبيعة المجتمعات ومشاكلها الأسرية والاقتصادية بقالب كوميدي وممتع وتقام على مسرح بكر الشدي في استديو بوليفارد في منطقة «بوليفارد رياض سيتي».

كما اعلن تركي آل الشيخ عن زيادة عروض مسرحية «سوبر ماركت» في اليوم الواحد لاكثر من عرض وتوجه البلام بالشكر اليه قائلا «هذا الدعم والكرم من جميع الشعب السعودي وعروضنا مستمرة بدعمكم وحب الجمهور السعودي»

وسبق ان اعلن البلام خلال مؤتمر صحافي عن حماسه للعرض الذي يقدم لجماهير موسم الرياض 2021، مبينًا أن شعوره لا يوصف، ومؤكدًا في ذات الوقت أن المسرحية حصرية ومتجددة بالتقنية، ويمثل موسم الرياض أول مراحل عرضها، مختتمًا حديثه بالتشديد على ضرورة دعم المواهب ومنحهم الفرصة اللازمة.

والعمل من بطولة كل من: حسن البلام واحمد العونان وعبدالعزيز النصار ومحمد الرمضان وفهد البناي وعبدالله البدر وطارق الحربي وخالد المظفر واخرون.

