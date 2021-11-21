نوال الكويتية تعد جمهورها بحفل استثنائي في خورفكان

Sunday النهار

نوال الكويتية تستعد للظهور في خورفكان ضمن فعاليات موسم «هلاخورفكان» بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وجهت الفنانة الكويتية رسالة لجمهورها قبل الحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

مدرج خورفكان نشرت صفحته الرسمية على «انستغرام» فيديو جديد للفنانة نوال الكويتية أثناء البروفات الأخيرة قبل حفلها على مدرج خورفكان والذي من المقرر أن يقام الليلة، وحرصت النجمة الكويتية الكبيرة توجيه رسالة للجمهور الذي من المقرر أن يحضر الحفل، كما أكدت على سعادتها بالتواجد على مسرح خورفكان الذي أشادت به كذلك فقالت النجمة نوال الكويتية: «سعيدة اليوم أكيد لوجودي على مسرح خورفكان، لقد رأيته من قبل في وسائل الإعلام لكن عند حضوري هنا رأيت الأمر مختلفاً هو مسرح كله فن».

وعدت كذلك جمهورها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة الشارقة بإحياء حفل استثنائي يلهب حماس الجمهور، حيث إن الحفل يعد هو الأول لقيثارة الخليج على مدرج خورفكان، وتمنت أن ينال الحفل المنتظر إعجاب الجمهور فقالت نوال الكويتية: «إن شاء الله نقدم حفلاً جيداً على هذا المسرح الرائع، سعيدة لأنني سوف أغني في خورفكان لأول مرة، وإن شاء الله أقدم حفلاً ما قدمته من قبل»، وكانت الصفحة الرسمية لمدرج خورفكان على «انستغرام» قد نشرت كذلك مجموعة صور من البروفات الأخيرة للفنانة نوال الكويتية استعدادا للحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً من قبل جمهور الفنانة الكويتية.

