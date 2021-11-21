الكويت تفوز برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية

Sunday النهار

فازت الكويت برئاسة اللجنة الدائمة للاعلام الجديد في اتحاد إذاعات ‏الدول العربية ضمن فعاليات الاجتماع السادس للجنة في دورتها المنعقدة بتونس.‏

وانتخب أعضاء الهيئات العربية مدير إدارة التواصل الاجتماعي بقطاع الاعلام ‏الجديد بوزارة الاعلام سعد العازمي بمنصب رئيس ‏اللجنة الدائمة للاعلام الجديد لمدة عامين. وفي هذا الصدد قال العازمي: إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون توجيهات وزير ‏الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي أطلق ‏استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز الإعلامي الكويتي ليصبح مصدرا أساسا ‏للمعرفة ومنظما للخدمات ومحفزا للريادة والتميز. وأضاف أن اللجنة الدائمة للاعلام الجديد ستعمل على الارتقاء بأداء العاملين في «السوشيال ‏ميديا» في هيئات اذاعات وتلفزيونات الدول العربية وتنظيم دورات وورش عمل ‏تدريبية لتطوير مهاراتهم في مجالات صناعة المحتوى في المنصات الرقمية ‏وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت أكثر تأثيرا في ظل التطور ‏التقني والتحولات الرقمية.‏وأعرب عن شكره لممثلي هيئات الدول الاعضاء ‏في الاتحاد على الثقة الكبيرة التي أولوها للكويت في رئاسة إحدى أهم اللجان الدائمة والمختصة ‏بوسائل الاعلام المؤثرة والاعلام الجديد المتمثل في منصات وشبكات التواصل ‏الاجتماعي ما يعكس حجم التقدير العربي لدور الاعلام الكويتي الرائد في هذا ‏المجال.

واكد ان الكويت كانت سباقة في المبادرة بتأسيس لجنة مختصة بالإعلام ‏الجديد في اتحاد اذاعات الدول العربية تواكب التطورات المهنية والتكنولوجية ‏وتسهم في تطوير محتوى الشأن العربي ورسالته الإعلامية.

‏يذكر ان اللجنة الدائمة للاعلام الجديد في اتحاد اذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية انتخبت بالإضافة الى رئيس اللجنة سعد العازمي ممثل الكويت كلا من ممثل تونس نائبا اول للرئيس وممثل مصر نائبا ثانيا للرئيس.

