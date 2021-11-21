لهيب: الأزرق اليوم لا أداء ولا روح.. ولا قتالية

Sunday النهار

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وصف مهاجم الكويت والأزرق السابق فرج لهيب حال الكرة الكويتية بـ«المأساوية»، معتبراً بأنها تمر بأسوأ فتراتها، «وأن المستويات التي تقدمها المنتخبات الوطنية والنتائج التي تسجلها خير دليل على ذلك».

وقال لهيب الذي مثل أندية السالمية وكاظمة لـ «النهار»: «الوضع الرياضي لا يسر أحداً.. فلا يوجد مشجع أو متابع راض عما يحدث.. فالجميع مستاء من المستوى والنتائج ليس في كرة القدم فقط بل في جميع الألعاب»، مضيفاً أن «إنجازاتنا محصورة ببعض الألعاب وباجتهادات فردية من عدد قليل من اللاعبين»، مشيراً إلى أن هناك تقصيراً بشأن الرياضة التي تحتاج إلى دعم أكبر واهتمام أكثر.

وبعد رحلة إعداد أوروبية للمنتخب الوطني في الأيام الماضية تعرض خلالها الأزرق لخسارة قاسية جداً أمام التشيك (0 - 7)، قبل أن يتعادل مع المنتخب الليتواني الضعيف نسبياً 1 -1، قال لهيب: «علينا ألا نقسو على اللاعبين بل علينا دعمهم فهم لا يتحملون وحدهم المسؤولية.. هناك تخبط كبير في منظومة اللعبة وأدى إلى هذه النتيجة»، متابعاً بقوله: «الأزرق اليوم لا أداء ولا روح ولا قتالية ولا عمل فنياً ولا إدارياً.. في الحقيقة وضع المنتخب مأساوي وإذا استمر على النهج نفسه وفي ظل هذه التخبطات فلن يرى التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 لأن الفرق التي سنواجهها في التصفيات رغم تواضعها ستحرجنا وقد تبعدنا عن البطولة لأنها في تطور مستمر ونحن في تراجع مستمر.. النتائج الكبيرة التي كنا نسجلها على منتخبات نيبال وبوتان وميانمار ولاوس وغيرها لم تعد تتكرر».

وحمل اتحاد الكرة المسؤولية وطالبه بالاستقالة وإفساح المجال أمام الطاقات الشبابية التي تمتلك القدرة على التغيير إلى الأفضل، وقال: «بعد التخبطات الإدارية والفنية في الاتحاد يجب إعطاء الفرصة للشباب ولأصحاب الخبرات الميدانية.. نحن نحتاج للرجل المناسب في المكان المناسب.. نحتاج للشخصية الإدارية التي تمتلك القرار.. نحتاج لمسؤول تكون كلمته مسموعة لدى جميع الأندية.. مع احترامي لجميع القائمين على الاتحاد، وأنا هنا أنتقد عملهم وليس شخوصهم.. كلهم أصدقائي وربعي ولكن كفانا تدهوراً بسبب المجاملات».

وشدد لهيب على أن المنتخب يحتاج خطة عمل حقيقية قابلة للتطبيق فوراً وليس كلاما وتنظيراً فقط، وكذلك يحتاج لمن يضع له استراتيجية وفق توقيت زمني وأهداف محددة، وهذا يتطلب توفير اللاعب الذي يتحمل المسؤولية ويعرف قيمة القميص الأزرق. وطالب لهيب بإقالة الجهاز الفني الحالي والتعاقد مع مدرب أجنبي على مستوى المنتخب الكويتي وأن يكون ذوي شخصية قوية وصاحب قرار ولديه دراية بإمكانات اللاعبين ومستوى المنافسة في المنطقة والقارة الآسيوية.

وتابع: «علينا البدء بإعداد المنتخب لتصفيات كأس آسيا من الآن.. يجب أن يتفرغ اللاعبون لهذه المرحلة وأن يكون التجمع أسبوعيا أو نصف شهري أو بين جولات الدوري.. واستغلال كل فترة توقف بمعسكر خارجي مع الحفاظ على مجموعة اللاعبين الذين يمثلون المنتخب، فالوقت يمضي سريعاً وبالأسلوب الحالي لن نرى منتخباً ناجحاً». وذكر لهيب: «منذ فترة طويلة ونحن نسمع بأن الاتحاد يبني منتخباً للمستقبل.. وفي الواقع لم نر منتخباً و لابناء ولا خطة.. مجرد كلام دون أي فعل حقيقي»، منوهاً بأن التغيير الذي حدث هو استبعاد أسماء كان المنتخب بأمس الحاجة لها مثل فهد الهاجري وأحمد الظفيري وسيف الحشان وغيرهم، وهنا حدث تدمير للمنتخب وليس بناء.. فالمنتخب يحتاج لكل من يعطي داخل الملعب والعمر مجرد رقم إذا كنت قادراً على العطاء، مستشهدا على ذلك بنفسه عندما كان في سن الـ 34 استدعاه المدرب محمد إبراهيم لصفوف الأزرق في العام 2009 ليشارك معه في بطولة «خليجي 19» في عمان، وقال إنه قدم في تلك البطولة مستوى جيداً ونجح في إقناع الجميع بعطائه، مضيفا أن المنتخب يحتاج لمن يعطيه مهما بلغ سنه.

ورأى أن المنتخب الأولمبي الذي يعتمد عليه حالياً في تمثيل المنتخب الأول لا يمتلك المواهب الكافية ولا اللاعبين السوبر أو النجوم، مردفاً بقوله: «هناك 5 لاعبين مميزين في المنتخب يمكن أن نصفهم بالمتميزين مثل عيد الرشيدي وفواز عايض ومبارك الفنيني وخالد صباح وبندر السلامة فهؤلاء يصنعون الفارق مع أنديتهم ومع المنتخب إذا اجتهدوا مع أنفسهم». واشار إلى أن نجم القادسية والمنتخب بدر المطوع مازال قادراً على العطاء، قائلاً: «بدر يمتلك شخصية قيادية داخل الملعب ولديه الثقافة الكروية العالية ودوره الإداري والقيادي واضح.. وجوده في أرضية الملعب يمنح اللاعبين الشباب الثقة.. وهو يستطيع اللعب لموسم أو موسمين»، مضيفا ان السؤال الذي يطرح نفسه: «من هو اللاعب الذي سيخلف بدر في قيادة المنتخب.. في الواقع لا يوجد أحد».

وانتقد لهيب موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز الذي تأخر إلى 19 نوفمبر الحالي، متسائلاً: «كيف ستتطور كرتنا ومسابقة الدوري تبدأ بعد منتصف نوفمبر.. فهذا الامر يؤثر سلبا على اللاعب والمحترف الذي يتراجع مستواه في دورينا.. كما أن الجمهور مستاء.. فالجميع ينتظر النشاط الكروي». من جانب آخر، صنف لهيب الكويت بالنادي الاحترافي من حيث العمل الإداري، وقال: «في نادي الكويت هناك احترافية في العمل والإدارة في جميع الألعاب.. أما العمل في باقي الأندية مجرد اجتهادات».

منتخب فرج

اختار فرج لهيب القائمة المثالية (من وجهة نظره) لتمثيل الأزرق في الفترة المقبلة، وجاءت الاختيارات على النحو التالي: حميد القلاف في حراسة المرمى، سامي الصانع وخالد صباح وفهد الهاجري وراشد الدوسري للدفاع، وأحمد الظفيري وناصر فالح وحسين أشكناني للوسط، وبدر المطوع ويوسف ناصر وعيد الرشيدي للهجوم. ورأى أن هذه التشكيلة هي الأفضل للمنتخب في الوقت الحالي.

الاعتزال مع المنتخب

يفكر اللاعب الدولي السابق فرج لهيب في إقامة مهرجان اعتزال مع المنتخب عندما يحين الوقت المناسب وبعد زوال ظروف جائحة كورونا، علما أن لهيب ودع الملاعب في العام 2014، وأقيم له مهرجان تكريمي على هامش لقاء جمع ناديه الكويت مع العربي.

الدوري بين القادسية والكويت

قال لهيب إن لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي سيكون محصوراً بين الكويت والقادسية، مستبعداً العربي حامل اللقب من المنافسة.وأضاف لهيب: «العربي فريق جيد ولديه عناصر ممتازة.. ولكن ما ساعده في الموسم الماضي على التتويج باللقب تراجع مستوى الكويت والقادسية.. وهذه ليست مشكلة العربي بل على العكس استغل الفرصة، وخدمه بذلك غياب الجمهور عن الملاعب». وتابع: «لا ننكر الدور البارز لمجلس ادارة النادي وجهوده الكبيرة في دعم الفريق واختيار الجهاز الفني والاداري.. وهذا الامر يستحق عليه الاشادة». من جانب آخر، أكد لهيب أن المباراة النهائية لكأس الأمير التي تقام يوم 21 ديسمبر المقبل بين القادسية والكويت ستكون صعبة على الطرفين، مضيفا بقوله: «من الصعب التنبؤ بها الآن.. ولكن بعد مرور جولتين من بطولة الدوري يمكن أن نتنبأ بهوية البطل قياسا على المستوى الذي سنراه.. فالكويت غير مدربه وهو يقدم مع التونسي نبيل معلول مستوى جيدا وكذلك الامر بالنسبة للقادسية فهو تطور مع المدرب الجديد الجزائري خير الدين مضوي».

لم أبتعد عن الرياضة

ذكر فرج لهيب أنه لم يبتعد عن الساحة الرياضية، بل إنه مستمر في النشاط الرياضي، موضحاً أنه حصل على شهادة التدريب «B» المعتمدة من الاتحادين الكويتي والآسيوي لكرة القدم. كما أشار إلى اجتيازه دورة الإدارة الرياضية (المستوى الاول) والتي تخوله لتولي أي منصب إداري. وقال فرج إنه يفكر في العودة من بوابة العمل الاداري ويفضل أن يكون مع المنتخب، كما أنه مستمر في العمل بالبرامج التلفزيوينة والإذاعية كمحلل رياضي للبطولات المحلية والاوروبية»، فيما نوه لهيب بأنه لا يستغني عن لعب الكرة وما زال يعشق ممارستها.

