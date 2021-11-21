حرب تيغراي الوحشية.. إرث القوميات يمزِّق إثيوبيا

Sunday النهار

في أبريل 2018 جاء السياسي الشاب آبي أحمد علي (47 عاما) إلى رئاسة وزراء إثيوبيا حاملا مشروعا وحلما بالتغيير مستندا إلى إرث شخصي في دهاليز السياسة من المعارضة إلى المناصب الوزارية، ومسلحا بذخيرة علمية مميزة ودكتوراة كان موضوعها «النزاعات المحلية في البلاد» وبجاذبية لافتة وشخصية قوية وصارمة.

كان الحلم أن يعبر أشواك التناقضات السياسية والعرقية لتحقيق «الوحدة والعدالة والرخاء» وحل النزاعات الداخلية والخارجية، وكافأته لجنة نوبل بمنحه جائزتها للسلام بعد سنة من تسلمه السلطة بعد إبرامه اتفاق المصالحة مع إريتريا. ليجد آبي أحمد نفسه بعد نحو ثلاث سنوات فقط في خضم واحدة من أعقد وأخطر الأزمات التي تهدد وحدة إثيوبيا، وقد تعصف به وبتاريخه كصانع للسلام. وتكشف دعوة آبي أحمد وهو من عرقية الأورومو للمواطنين لحمل السلاح والدفاع عن العاصمة أديس أبابا وتحالف 8 قوى سياسية وعسكرية أخرى مع «جبهة تحرير شعب تيغراي» ضد حكومته وعزمهم الزحف نحو العاصمة الاتحادية أديس أبابا عن دقة الموقف الذي تعيشه البلاد.

تسلم آبي أحمد رئاسة الحكومة في مارس عام 2018 في مناخ سياسي يشوبه التوتر والصراع السياسي الظرفي والمزمن، كأول شخص من عرقية الأورومو يشغل هذا المنصب بتزكية من «حزب الأورومو الديمقراطي» الذي يعد أحد مكونات تحالف «الجبهة الديمقراطية الثورية الإثيوبية» بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان (547 مقعدا) في انتخابات عام 2015، وإثر احتجاجات واسعة أطاحت هايلي ميريام ديسالين (2012-2018). واستطاع خلال السنة الأولى أن يجذب قطاعات شعبية واسعة بنهجه الداعي إلى السلام والوحدة والمساواة والتوافق ومكافحة الفساد، وسرعان ما انفتحت النيران على صاحب «نوبل»، واهتزت أركان المشروع وصورة «صانع السلام» جراء احتجاجات شعبية واسعة بينها تلك التي أعقبت مقتل المغني الشهير من عرقية الأورومو «هاتشالو هونديسا» في يوليو 2020 والنزعات الانفصالية المتجددة والتوترات في بعض الأقاليم وإعلان الحرب على إقليم تيغراي في نوفمبر 2020 والتي انتهت بسيطرة القوات الحكومية على عاصمة الإقليم ميكيلي وسط اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» وبانتقادات واسعة لآبي أحمد، الذي بنى مشروعيته على تحقيق السلام والوحدة والرخاء.

جذور الخلاف

تعود جذور الصدام في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية و»جبهة تحرير شعب تيغراي» إلى احتجاجات الشارع التي أطاحت بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها الجبهة في عام 2018 وإلى الإجراءات التي انتهجها آبي أحمد ورأتها الجبهة مقصودة لإقصائها وتصفية سيطرتها على مفاصل الدولة لنحو 27 سنة، ورغم أن آبي أحمد أجرى إصلاحات حقيقية ومهمة شملت عدة مجالات، فإن أطراف إثيوبية، خصوصا التيغراي قرأتها على أنها تفكيك «الدولة العميقة» وتوجه لتكريس مفهوم جديد للهوية السياسية الإثيوبية، وبناء أسس لشرعية سياسية جديدة تعزز نفوذه مع حلفائه من الأمهرة

نحو الحرب

انفصلت الجبهة عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر 2020، اعتبرتها الحكومة «غير قانونية» وبدأت الاتهامات والإجراءات التي جعلت الحرب أمرا واقعا، وبعد اندلاع الحرب، حققت القوات الحكومية المدعومة بقوات من إريتريا وإقليم أمهرة مكاسب عسكرية سريعة واستطاعت السيطرة على الإقليم وعاصمته ميكيلي في غضون أسابيع. واعتقلت الحكومة المركزية بعض رموز الجبهة ومقاتليها، بينما فر آخرون إلى المناطق الجبلية المتاخمة، وبدؤوا حرب عصابات ضد القوات الإثيوبية والعناصر الموالية لها.وأدت الحرب إلى مقتل الآلاف، وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندلاع الصراع وأكدت العديد من المؤسسات الدولية وقوع فظائع وجرائم حرب في الإقليم، وبات مئات الآلاف يواجهون المجاعة. وهزت التقارير عن جرائم حرب محتملة بعمق صورة آبي أحمد، باعتباره «صانع سلام» حائز على جائزة دولية مرموقة.

حرب تلد أخرى

ورغم هزيمتها العسكرية وفقدانها عاصمة إقليمها استطاعت «جبهة تحرير شعب تيغراي» تنظيم صفوفها والقيام بعمليات محدودة على مدار الشهور الماضية، ثم استعادة المبادرة العسكرية.

وتجدد الصراع مع عمليات فرز الأصوات في أعقاب الانتخابات الإثيوبية العامة، التي جرت في يونيو 2021. دون التصويت في منطقة تيغراي الشمالية وأجزاء أخرى مضطربة، وفاز فيها «حزب الازدهار» الذي شكله آبي أحمد بـ410 مقاعد من جملة 547 وفي الأثناء حققت الجبهة انتصارات على قوات الجيشين الإثيوبي والإريتري في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية.

وشهد الصراع نقطة تحول مفاجئة باستعادة قوات دفاع تيغراي السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم في 28 يونيو وإعلان قوات الحكومة الاتحادية الانسحاب منها ووقف إطلاق النار من طرف واحد فيما قالت الجبهة إنها ستكثف نضالها حتى يغادر جميع «الأعداء» المنطقة. ومع تقدم قوات تيغراي وانضمام «جبهة تحرير أورومو» إليها تم إعلان تشكيل جبهة عسكرية وسياسية ضد رئيس الوزراء آبي أحمد للسعي إلى فترة انتقال سياسي، والتهديد باقتحام العاصمة. وضم التحالف الجديد، الذي وقع في واشنطن تحت اسم «الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكنفيدرالية الإثيوبية» قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» و»جيش تحرير أورومو»، و7 مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد. وخلال المواجهات الجديدة، تقدمت قوات تيغراي في عمق إقليم أمهرة ومناطق بإقليم عفار. وسيطرت على مدينة ديسي شمال إثيوبيا وأقصى جنوب إقليم أمهرة (397 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا) ومدينة كومبولشا ( 376 كيلومترا) وكيميسي (320 كيلومترا)، وعمليا لم تعد هناك مدن كبيرة تفصل بين هذه القوات والعاصمة أديس أبابا سوى ديبري برهان(58 كيلومترا). وتكمن أهمية السيطرة على هذه المدن في وقوعها على الطريق المؤدية إلى أديس أبابا وقربها من الطرق الدولية A1 وA2، التي تمر بها نحو 95% من الصادرات الإثيوبية نحو ميناء جيبوتي، كما توجد فيها بعض الاستثمارات والمشاريع الأجنبية.

وتسعى الجبهة للسيطرة على مزيد من المواقع للضغط على الحكومة المركزية عسكريا وسياسيا في أي مفاوضات محتملة - تشير تقارير أنها تجري فعلا في العاصمة الكينية نيروبي- وخصوصا إذا تمكنت من السيطرة على مدينة «باتي» و»مللي» الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا.ومع مزيد تقدم قوات التيغراي وحلفائها سيصعب على قوات الحكومة المركزية شن هجوم مضاد ناجح، وستعتمد بالأساس على الطيران لوقف تقدم هذه القوات، أوعلى الجيش الإريتري لشن هجوم من الشمال على إقليم تيغراي. وسبق للجيش الإريتري مساعدة القوات الحكومية في السيطرة على ميكيلي في معارك نوفمبر 2020.

مهد البشرية

يقع إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا ويبلغ عدد سكانه يبلغ نحو 7 ملايين نسمة منهم 95.5% منهم من المسيحيين الأرثوذكس، و4% مسلمون و0.4% من المسيحيين الكاثوليك و0.1% مسيحيون بروتستانت ويعد حوالي 80% من سكان إقليم تيغراي من المزارعين، الذين يساهمون بنحو 46% من الناتج المحلي الإقليمي للدولة الإثيوبية. وعرقية تيغراي وهم من العناصر الإكسومية ذوي الأصول السامية هي السائدة في الإقليم وتشكل ثلاثة أرباع السكان تقريبا.ورغم أن التيغراي يشكلون 6% فقط من سكان إثيوبيا، فقد كان لهم دور تاريخي طويل في حكم إثيوبيا وهيمنوا على المقاليد السياسية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود حتى اندلاع احتجاجات عام 2018 التي أطاحت بالحكومة السابقة وبدء حقبة آبي أحمد.

وتشير الدراسات الإنتروبولوجية إلى أن إقليم تيغراي يمتلك تاريخا يعود إلى عصر ما قبل التاريخ، حيث اكتشفت فيه حفريات للإنسان الأول الذي يبلغ عمره 4.2 مليون عام والذي يعرف باسم «أسترالوبيثكس أفارينسيس» كما عثر فيه أيضا على حفريات لإنسان الأورومو في العصر الحجري الأوسط قبل 300 ألف عام، وهو أقدم هيكل عظمي لإنسان عاقل وجد على الأرض حتى الآن، أي أن إقليم تيغراي يعد مهد الحضارات فعليا.كما رصدت دراسات أخرى في الإقليم وجود أوائل السكان في العالم الناطقين باللغات، والتي كانت مكتوبة ومنطوقة ويطلق عليها اللغة «الأفروآسيوية». وكان الإقليم أيضا مجالا رئيسيا لحضارات متقدمة، تفاعلت مع الحضارات الأخرى وكونت ما عرفت بمملكة «آكسوم»، التي كانت تضم تيغراي وإريتريا، ووسعت حكمها إلى اليمن وعدت واحدة من القوى العظمى الأربع في العالم حينها، إلى جانب روما وبلاد فارس والصين.

قوات دفاع تيغراي

تم تأسيس «جبهة تحرير شعب تيغراي» في فبراير1975 وكانت حزبا سياسيا يتخذ ميكيلي عاصمة تيغراي مقرا له. وقادت الائتلاف الحاكم في إثيوبيا منذ عام 1991 حتى عام 2018.

ولكن مع صعود آبي أحمد، بدأ الصراع علنيا بين الجبهة و»حزب الازدهار» الذي أطلقه آبي أحمد. وفي 18 يناير 2021 أنهى المجلس الوطني للانتخابات تسجيل الحزب رسميا، ليتحول من حزب سياسي حاكم إلى حزب متمرد يتبنى العنف وسيلة لإرضاخ الحكومة الفيدرالية منذ عام 2020. يعد الذراع العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أكثر من 100 ألف مقاتل وفق بعض التقديرات وهو مجهز بشكل جيد ويمتلك منذ عام 1991 آليات ومعدات عسكرية وقوات خاصة. بدأ القتال ضد نظام منغستو هيلا مريام الماركسي بأسلوب حرب العصابات وتشكل من بضع مئات من المقاتلين آنذاك.

وتشير التقارير إلى أن رئيس الأركان السابق في الجيش الإثيوبي الجنرال تسادكان جبريتنساي (68 عاما) والذي أقاله رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي ومنعه من العمل العسكري بسبب خلاف حول إستراتيجية الحرب مع إريتريا، حيث كان يريد احتلال أسمرة هو المسؤول المركزي لقوات الجبهة حاليا.

