تاريخ إمبراطوري وتحوّلات عسكرية.. من الفاشية إلى الشيوعية

Sunday النهار

تتكون جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية كدولة فيدرالية من عشرة أقاليم عرقية (مناطق أو ولايات) ذات حكم ذاتي مع مدينتين لهما وضع خاص (أديس أبابا وديرا داو) ويكفل الدستور الصادر في 8 ديسمبر عام 1994 لكل إقليم حرية تنظيم انتخابات وتقرير مصيره. لكن تعدد العرقيات واللغات (100 لغة وفق دائرة المعارف البريطانية) وهيمنة حكم عسكري استبدادي مارس التفرقة والبطش قبل تسعينيات القرن الماضي، وأدخل البلاد في حرب أهلية وتدهور اقتصادي، إضافة إلى الحرب طوال عقود مع إريتريا المجاورة قبل توقيع اتفاق السلام عام 2018، والخلافات مع دول الجوار جعل المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد متحركا وفوارا وقابلا للانفجار في أي لحظة. وتقع إثيوبيا في شرق القارة الأفريقية دون سواحل بحرية، تمتد على مساحة مليون و104 آلاف كيلومتر مربعا، ويبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة وفق آخر إحصائيات البنك الدولي لسنة 2020. وتضم عرقيات وقوميات متعددة يصل عددها إلى 80. ومنذ عام 1962 سيطرت إثيوبيا على إريتريا المجاورة وضمتها إليها بحثا عن منفذ إلى البحر، وبعد حرب تحرير استمرت نحو ثلاثة عقود استقلت إريتريا عام 1993.

أطاح الجيش الإيطالي الفاشي عام 1935 بالإمبراطور منغستو هيلا سيلاسي (1930-1974) ليعود إلى عرشه بعد تدخل القوات البريطانية، وتمت إطاحته مجددا بانقلاب عسكري عام 1974 نظمه ضباط شيوعيون موالون للاتحاد السوفياتي دانت فيه القيادة لمنغستو هيلا مريام (1974-1991) بعد أن تخلص من كبار الضباط في لجنة «الديرغ» وخصوصا «أمان عندوم» و«تييفري بنتي».

وطوال نحو عقدين شهدت البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا أدخلتها في نزاعات داخلية غذاه بطش الحكم العسكري، الذي أطاحته عام 1991 «الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الأثيوبية» والتي تعد «جبهة تحرير شعب تيغراي» جزءا رئيسيا منها وتشكّل نظاماً جمهورياً ديمقراطياً فيدرالياً قاده لفترة طويلة كرئيس للدولة والوزراء الراحل ميليس زيناوي (1991-2012).

