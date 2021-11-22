المرحلة تتطلب رئيس وزراء جاداً

آراء

إن اختيار رئيس وزراء الكويت هو من اختصاص صاحب السمو امير البلاد وحدة، لذلك الكل ينتظر ان يرشح صاحب السمو احد افراد العائلة الحاكمة، لقيادة المرحلة القادمة الحساسة، لذك فان المواطنين ينتظرون ويتمنون ان يكون ذلك الشخص قادرا على اصلاح الامور المتأخرة وان يختار وزراءه من متخصصين قادرين ان يكونون عونا له في ادارة مرحلة الاصلاح المطلوبة.

إن اختيار رئيس وزراء الكويت في هذه المرحلة يجب ان يكون ذا علم وارادة وقدرة على اخراج البلاد من الوضع الحالي المنحدر الى وضع يلبي تطلعات المواطنين في حل جميع المشاكل المتراكمة، انه مطلب حقيقي لمعظم المواطنين الذين ارهقتهم المراحل السابقة، لذلك فإن هناك افرادا في العائلة الحاكمة قادرين على قيادة المرحلة القادمة وتحقيق امنيات المواطنين اذا احسن الاختيار.

ومن هنا تبدأ الجدية في العمل لتحقيق امنيات المواطنين. في بوتقة يشترك فيها الجميع من اجل مستقبل هذا البلد الطيب.

إن المحك الرئيس هو نوعية اختيار رئيس الوزراء القادم لصعوبة المرحلة في ان يكون جاداً وصاحب قرار ولايلبي اوامر من اي جهة سياسية متنفذة. بل عينه على البلد لاخراجها من انحدارها، وتخليصها من المتنفذين الفاسدين حتى تبدأ مرحلة البناء الجادة من اجل مستقبل هذا البلد المتعطش للانطلاق.

والله المستعان.

