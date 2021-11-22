هنيئاً للشعب الإماراتي

آراء

في زيارتي القصيرة شاهدت حجم الانجاز الذي وصلت إليه دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ولن اتكلم عن التطور العمراني بل عن شعب جميل وقيادة شغوفه بجهودهم استطاعت هذه الدولة وضع بصماتها في هذا العالم المتقدم، جهود متناثرة ومبهرة تستحق الاشادة والتقدير، خلال زيارتي شهدت حدثين مبهرين جعلا من دولة الامارات وجهة للخبراء والمهنيين حول العالم، كما أكدت بأنها وجهة سياحية راقية لكل من يريد رؤية العالم المتقدم المترابط.

الحدث الأول: يخص معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبيك) والذي شارك فيه أكبر الشركات العالمية وعدد ضخم من الشركات بجميع الاحجام ومن دول مختلفة وتخصصات متفرعة في عالم النفط الغاز، افتخرت وأنا أشاهد احترافية القائمين على ادارة المعرض والمستوى العالي في التحضير الضخم والمنصة الاكترونية التي اذهلت كل من حضر لسهولة التعامل والبحث والتواصل بين بعضهم البعض، وأحترم القائمون الذين راهنوا على نجاحه في وقت حرج ومازالت آثار جائحة الكرونا والتي بالمقابل تم تجهيز لها بنظام اشتراطات الصحيه والمراقبة زرعت الثقه بين الحضور، كنت أبتسم وأنا أتجول في ممرات هذا المعرض الضخم وأراقب الخبراء والمهنيين بوجوههم المشرقة التي تحمل بداخلها للأمل لمستقبل أفضل لأعمالهم، شكرا يا دولة الامارات على هذا الجهد الذي أكد بأنكم فعل لا قول.

الحدث الثاني: أكسبو دبي 2020، لم أكن أنوي زيارة هذا المعرض لكني تشجعت بعد أن هاتفني صديق أثق بنظرته وقال لي بأن علي زيارة إكسبو وفعلا باليوم التالي ذهبت مبكرا وقضيت نصف يوم واستطيع ان اقول بأني لم أرى غير عشرة بالمائة من حجم هذا المعرض الهائل، تخيلوا أغلب دول العالم يتواجد كل منهم في موقع وبناء وتكنولوجيا وكل بلد تسوق نفسها للعالم، مواقف ومواصلات وخدمات وشباب وشابات الأمارات المتحمسين لتقديم الافضل وكل منهم يتسابق لتقديم يد العون لجميع الحضور دون تمييز، أما الحضور تجدهم من انحاء العالم وجوه مبتسمة أكدت لي بان الإمارات أصبحت مركز سياحي عالمي، صدقا أعزائي تعجز الكلمات عن وصف هذا العالم الجميل والرسالة السامية التي تؤكد بأن كل بلدان العالم على قلب واحد وترفع شعار المحبه والتفاؤل بين شعوب العالم، طبعا كان هدفي الاول زيارة موقع الكويت والذي سمعت كثيرا من السلبيات عنه لكني وبدون مجاملة دخلت هذا المبنى الذهبي المميز وقفت امام الصاله الضخمة بشاشاتها عرض ضخمة ترسخ شعار الكويت وعرض يعطي للزائر حقيقة جمال هذا البلد وصعدت الطابق الأول لأتجول بين عروض فيها من التقنيه والتكنولوجيا والتي أخذتني لرحلة الوطن دمجت بين التراث والحاضر والمستقبل، كان موقع الكويت رسالة جميلة ميزه عن غيره حيث أعطى نبذة عن ملامح الوطن ورسم ملامح التجربة الديمقراطية لهذا البلد الصغير بحجمه والكبير بعطائه، واثلج صدري شباب الكويت القائمين عليه منهم من يستقبل ومنهم من يشرح ومنهم من يقدم العون ليصنعوا التكامل والراحة في اجواء تتماشى مع منظور اكسبو 2020.

نأخذ نفسا عميقا،،،

كم أتمنى أن أطيل أكثر لكني سأكتفي وسأكرر شكري للشعب الاماراتي وقيادته التي صنعت من الحلم الواقع نعيشه.

