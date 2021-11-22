تحت المجهر

آراء

أصبحت الساحة المحلية لمجتمعنا الكويتي ساحة لارتكاب الجرائم الغريبة على مجتمعنا الآمن المستقر وباتت ظاهرة بسبب غرابتها تلك، فبين يوم وآخر نقرأ بوسائل التواصل الاجتماعي وبوسائل الاعلام عن جريمة قتل شخص لصاحبه أو لجاره أو لرجل أمن أو تقاتل رفاق أو أقارب فيما بينهم ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انتقلت العدوى الى أفراد الاسرة.. شقيق يقتل أخته أو يطعن أخاه أو أمه والأدهى من ذلك قتل الأم لابنتها...إلخ، من الجرائم التي تهتز لها المشاعر ويستغربها العقل وينبذها المجتمع

وترتكب من قبل مختلف فئات المجتمع سواء من مواطنين أو غير محددي الجنسية أو مقيمين، وكان لزاما على المسؤولين بالدولة أن يقفوا وقفة جدية للحد من تلك الجرائم والتي باتت تسبب هاجس خوف للكثير منا،

فاذا نظرنا الى الأسباب التي تدفع الشخص الى القتل فإننا نجد أغلبها لأشخاص يعانون من اضطرابات سلوكية تحت تأثير المخدرات التي أصبحت منتشرة بصورة متزايدة بين الشباب لسهولة الحصول عليها وانتشار مصانع الخمور المحلية والادمان عليه من قبل الكثير من غير السويين وهناك أسباب أخرى كتفشي البطالة وكثرة الفراغ وقلة الوازع الديني لدى الأشخاص وأسباب اجتماعية كتعرض بعضهم للعنف وتنشئتهم الاجتماعية في ظروف سيئة أو خطأ تنعكس بالتالي على شخصيتهم وسلوكهم، ويسهم المجتمع وبعض أخطائه كذلك بانتشار تلك الجرائم كالانفلات الأمني وعدم الحزم في تطبيق القانون وعدم وجود رادع عقابي لمرتكبي المخالفات ما أسهم في عدم اكتراث الأشخاص لهيبة رجال الأمن والتمادي في ارتكاب الجرائم، ناهيك عن عدم توفير فرص عمل لبعض الشباب والتخطيط السليم لذلك من قبل الجهات المعنية وعدم وجود وسائل للتنفيس وشغل أوقات الفراغ للشباب وقلة البرامج التوعوية والحملات الاعلامية للتصدي لتلك الظاهرة ، بالاضافة الى مشاكل عالقة كان لفئات المنتسبين لها دور في ارتكاب بعض تلك الجرائم كمشكلة غير محددي الجنسية ومشكلة العمالة السائبة بالمجتمع، وكان لجائحة كورونا ومفرزاتها السلبية التربة الخصبة لتغذية تلك الجرائم ، لذا كان لزاما أن تتضافر جهود جميع المسؤولين من أجهزة أمنية ومؤسسات اجتماعية وتربوية واعلامية،،كان لزاما عليها وبأسرع وقت ممكن التعاون والوقوف على الأسباب ووضع الحلول وتنفيذها بصورة مستعجلة ليعود شعور الطمأنينة لأنفسنا والأمن لمجتمعنا... والله الموفق.

