الأمل مفتاح العمل

آراء

الأمل هو الطاقة الإيجابية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان للتّغلب على الصعوبات، وقد اقترن الأمل بالعمل حيث قال عزّ وجلّ: «فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (الكهف 110)، حيث يَكتسب الأمل طاقته بالعمل الصالح من الإيمان بالله - عز وجل - ورحمته التي وسعت كل شيء.

الأمل هو ذلك الدّافع والمحفّز على الاستمرار بالعمل وتحقيق النتائج والأهداف، ويجعل الفرد متحرّكاً ومتفاعلاً ومتكيّفاً مع الآخرين. بل ويضفي على القلب السّعادة والطمأنينة والشعور بالأمان، فبدون الأمل تصبح الحياة مليئة بالخوف وعدم الثقة وبالتالي عدم تحقيق الأهداف.

يعتبر الأمل مصدر الفرح والطمأنينة في الحياة، ويُحفّز الإنسان على الصمود والمثابرة، ويدفعه إلى الإنجاز وعدم الاستسلام، ويُبعِده عن الكسل والإحباط والكآبة.

يُعدّ الأمل جزءاً من التفاؤل؛ فهو الطريق نحو كلّ ما هو جميل في هذه الحياة، وتوقُّع حدوث الأفضل، وذلك عن طريق الثقة والإيمان بالله ضد أي ظروف أو أحداث قد يمرّ بها الإنسان، متمسّكين بإبقاء باب الأمل مفتوحاً في الحياة، ولا يأس أبداً من رحمة الله، لأنّ الإنسان اليائس يعيش حالةً من التخبّط تُحْجِب عنه رؤية الحلول المُتاحة.

الأمل رحلة يتعمّق بها الإنسان في أعماق نفسه للانتقال من مرحلة التفكير في الحياة والتّرقب إلى مرحلة العمل وتحقيق الأهداف، وتمنحه هذه الرحلة طاقةً وقوةً للاستمرار في تحقيق تلك الأهداف، وتساعده على التّطور والتقدّم في شتى ميادين الحياة، والسّعي في الحصول على أعلى المراتب الاجتماعية والعلميّة والأدبية. فالأمل يُمكّن الإنسان من تذليل العقبات ومواجهة كافة التّحديات المختلفة في حياته لبناء مستقبل باهر، وهذا يتطلب أن يكون الإنسان مُلِماًّ بجميع نقاط قوته والمحافظة عليها، ونقاط ضعفه والعمل على تقويتها وتلافيها، والابتعاد دائماً عن القلق الذى يحول دون تحقيق تلك الأهداف.

تكمن أهمية الأمل في حياة الإنسان بِخَلْق حالة من الإيجابية لدى الأفراد، وجعل تفكيرهم ايجابياً تجاه الأحداث الحياتية والمستقبلية. كما أن الأمل يؤثر على سلوكيات الفرد فيجعلها أكثر إيجابية، وبالتالي يستمر في المثابرة على العطاء للوصول إلى الغد المشرق الجميل؛ فكلّما ضاقت الحياة على الأفراد تمسّكوا بالأمل لمستقبلٍ أفضل وأجمل.

أخيراً وليس آخراً؛ يُغلِق الله سبحانه وتعالى أمامنا باباً أحياناً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن مُعظم الناس يُضيع تركيزه ووقته وطاقته في النّظر إلى الباب الذي أُغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي يأتي منها بصيص النور لنستمر في الحياة، فعلى الإنسان أن يتحلّى بالأمل والتفاؤل في داخله، لأن الأمل هو ربيع الحياة، كالقمر المنير في الليلة الظلماء.

والله ولي التوفيق

