الانتحار في الكويت ظاهرة أم عرض؟

آراء

لا شك أن قتل الشخص نفسه عمداً، يعد جريمة ومعصية يأثم فاعله، قال الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم?. فالنفس ملك لله، والحياة وهبها الله للإنسان، فليس له أن يستعجل الموت بإزهاق الروح؛ لأن ذلك تدخل فيما لا يملك، وعلى هذا الأساس فإن الإسلام يحث على الصبر على طاعة الله وفي مواجهة الحياة وما يعرض للإنسان من متاعب بروح الإيمان بالله واليوم الآخر، والتسليم لأمر الله وقدره، وعدم الجزع، ولا اليأس من رحمة الله، وأن الله يجازي العباد في الدار الآخرة.

إن الانتحار هو تسبب شخص في إنهاء حياته عمدا نتيجة لحالة اليأس والإجهاد التي تصيبهم في مواجهة المشكلات وصعوبة حلها مما تجرهم لمجموعة من الأمراض التي تصيبهم كالاكتئاب أو الإدمان وغيرها من الأمراض النفسية التي تؤثر على الفرد على مواجهة المشكلات اليومية.

وفي الاونة الاخيرة بالكويت أصبح خبر انتحار أحد الاشخاص من الأخبار المعتادة، ولم يعد مثل هذا الخبر نادرا أو في نطاق محدود للغاية كما كانت الأمور فيما مضى.

ولذلك فإن حالات الانتحار الاخيرة تدق أجراس الخطر بسبب لجوء الشباب لإنهاء حياتهم لأهداف خاصة بهم.

فإذا كان الانتحار مرتبطا بالأسباب الاقتصادية وقلة فرص الحياة وزيادة الفقر والبطالة فهذه مسؤولية دولية في تحريك الاقتصاد وتشغيل الشباب وتحسين التنمية الاقتصادية، لذا فهناك ضرورة لتوفير المراكز العلاجية النفسية لدينا في الكويت التي تعمل كصمام أمان للإنسان بتقديم الإرشاد والمشورة لهم، ولا ننس الدور الإعلامي التثقيفي الذي يعمل على بناء وتوجيه فكر الشباب للعمل والإنجاز وتحقيق الذات.

وهناك عدة أسباب تجعل الفرد يفكر في الانتحار منها مواجهته لعدة مشاكل سواء اقتصادية او اجتماعية، وفي المقابل لا يتمكن هذا الفرد من وضع الحلول المناسبة للمشكلة ويشعر بأن كل الأبواب انغلقت في وجهه، ويشعر بأن الحل الوحيد هو التخلص من حياته بعد وصوله لحالة من «اليأس»، وبعض الأفراد يفكرون في الانتحار بسب مضايقات يتعرضون لها سواء من الأهل او العمل او الأصدقاء او المجتمع بشكل عام، وهناك اليابانيون على سبيل المثال منهم من ينتحر بسبب عدم نجاحه في المدرسة وحصوله على الدرجة الجيدة. كما ان إصابة الفرد بأمراض نفسية قد تؤدي به في نهاية المطاف الى التفكير في الانتحار، لاسيما مرض الاكتئاب، فالشخص المكتئب دائما يفكر في سبب وجوده بالحياة ويكون أميل الى إنهاء حياته نظرا لأن تقييمه لذاته يكون منخفضا جدا ولا يشعر بالسعادة في حياته.

لذا يجب ألا ينظر الإنسان نظرة سلبية للحياة وأن يتعامل مع مشاكله بشكل هادئ ومرن ويضع الحلول المناسبة، وهناك أشخاص يفكرون في الانتحار بسبب ظروف مالية وتراكم الديون وعدم القدرة على السداد بما يجعل الشخص يفكر في التخلص من حياته.

إن الانتحار عمل مشين وقد منعنا الله عز وجل من الانتحار كون الروح أمانة عند الإنسان ويفترض ان يحافظ على الأمانة ويتعامل معها بشكل جيد، لذت فلايوجد اي عذر للإنسان الذي يقدم على الانتحار، بل يجب على الإنسان ان يواجه الصعوبات ويتعامل معها بشكل يتوافق معها.

إن مجتمعنا بحاجة لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية في المجتمع وأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات والبعد عن الاضطهاد والظلم للآخرين بسبب لون او عرق او مذهب او دين او الجنس او خلفية ثقافية او جنسية او صفته القانونية سواء كان مقيما او غير محدد الجنسية، وضرورة محاربة كل أشكال التمييز والعنصرية في المجتمع.

