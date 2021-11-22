واشنطن ثأر من ميامي

دوليه

ثأر واشنطن ويزاردز لخسارته امام ميامي هيت بنتيجة كبيرة 97-112 الخميس وهزمه بشكل مثير 103-100 في مباراة قمة ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أول من أمس. وواصل اليوناني يانيس انتيتوكونمبو تألقه في صفوف ميلووكي باكس وقاد فريقه الى الفوز على اورلاندو ماجيك 117-108. وعزز يوتا جاز مركزه الثالث في المنطقة الغربية بفوزه على ساكرامنتو كينغز 123-105. وتألق داميان ليلارد في صفوف بورتلاند ترايل بلايزرز وقاده الى الفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 118-111 في حين تغلب بوسطن سلتيكس على اوكلاهوما سيتي ثاندر 111-105.

