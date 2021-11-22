فوز أول لتشافي مع برشلونة.. وراكيتيتش أنقذ إشبيلية

دوليه

أنقذ الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه إشبيلية من خسارة ثالثة هذا الموسم، بتسجيله هدفاً في الأنفاس الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 2-2، مانحاً الفريق الأندلسي صدارة مؤقتة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني التي شهدت فوزاً أول لبرشلونة في عهد تشافي بحسم ديربي كاتالونيا بصعوبة أمام إسبانيول 1-0.

وفي المباراة الأولى، كان ألافيس سباقاً إلى افتتاح التسجيل عن طريق فيكتور لاغارديا (5)، قبل أن يعادل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس النتيجة (38).

وعاد ألافيس وتقدم قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء ترجمها جوزيلو (45+7)، إلى أن تمكّن راكيتيتش من إدراك التعادل للفريق الأندلسي (90+2).

وبهذا التعادل، تمكّن إشبيلية من الحصول على نقطة واعتلاء الصدارة مؤقتاً مع 28 نقطة. من جهته، رفع ألافيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر. وحقق برشلونة انتصاراً صعباً بهدف نظيف ضد إسبانيول، في المباراة الأولى تحت قيادة تشافي هرنانديس.وسجل هدف المباراة الوحيد الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ليرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر. وبدا التغيير في أداء «بلاوغرانا» منذ الشوط الأول بضغط عال وفرص عدة تألق في صدها حارس إسبانيول دييغو لوبيس.وعاد أسلوب «تيكي-تاكا» بين اللاعبين، خصوصاً في المقدمة بين الهولندي فرانكي دي يونغ وديباي والوجهين الجديدين في الفريق المغربي عبد الصمد الزلزولي وإيلياس أكوماش.

وكاد راوول دي توماس أن يفتتح التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 43، حيث سدد كرة اصطدمت بقدم جيرار بيكيه ومرت أعلى مرمى الألماني مارك أندري تير شتيغن لتتحول إلى ركنية. ومع انطلاق الشوط الثاني، منح حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 46، حيث تلقى ديباي تمريرة في العمق من غافي وسقط بعد تدخل من الدفاع، فانبرى لها الهولندي وهز بها شباك لوبيس (48).

وحاول كل من دي يونغ وديباي مضاعفة النتيجة بتسديدات تصدى لها لوبيس في أكثر من مناسبة، خصوصاً في الدقيقة 64. وعاد دي توماس ليهدر مجدداً فرصة إدراك التعادل لإسبانيول في الدقيقة 70، حيث تلقى كرة في عمق دفاع برشلونة وانطلق وسدد إلى جانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيغن.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لإسبانيول في الدقيقة 81، انبرى لها دي توماس لكنه سدد الكرة قوية في القائم الأيمن الذي حرم المهاجم نفسه من من تسجيل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 86.

وسنحت فرصة لديباي لإنهاء المباراة (90+1) بتسديدة قوية من داخل المنطقة، تصدى لها لوبيس ببراعة، لتنتهي المواجهة بفوز «بلاوغرانا» بفضل هدف ديباي.

وفي مباراة أخرى، انتزع أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزاً بشق الأنفس أمام ضيفه أوساسونا 1-0، بهدف سجّله البرازيلي فيليبي.وحاول «كولتشونيروس» الوصول إلى شباك الضيوف في الشوط الأول من دون نتيجة رغم محاولات عدة.

وانتظر حامل اللقب حتى الشوط الثاني، وتحديداً الدقيقة 87، بعدما ارتقى فيليبي برأسية لركنية من البلجيكي يانيك كاراسكو، هز بها الشباك. وبهذا الفوز الصعب، حافظ رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني على مركزهم الرابع في الـ»ليغا» مع 26 نقطة، فيما بقي أوساسونا ثامناً مع 19 نقطة.

