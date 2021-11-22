يونايتد أقال سولشاير

دوليه

أعلن نادي مان يونايتد الانكليزي أمس رسميا اقالة مدربه النروجي أولي غونار سولشاير من منصبه اثر النتائج المتردية التي حققها الفريق باشرافه خلال الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي «يعلن نادي مان يونايتد بأن اولي غونار سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق» مشيرا الى ان مساعده مايكل كاريك سيشرف على الفريق بصورة موقتة في المباريات المقبلة.

واضاف «سيظل أولي اسطورة في نادي مان يونايتد ونأسف لأننا توصلنا الى هذا القرار الصعب». وكانت تقارير صحافية عدة في انكلترا كشفت في الساعات الاخيرة، بان ادارة نادي مان يونايتد قررت اقالة سولشاير من منصبه وذلك اثر السقوط المذل امام واتفورد 1-4 أول من امس في الدوري الانكليزي.

والخسارة كانت الخامسة في اخر 7 مباريات في الدوري المحلي وجاءت بعد هزائم قاسية ايضا امام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (0-5) وامام الجار مانشستر سيتي 0-2.

واشارت صحيفتا «ذي تايمز» و»ذي انديبندنت» وموقع «مانشستر ايفنينغ نيوز» بان الاجتماع الطارىء الذي دعا اليه النادي في وقت متأخر أول من أمس ادى الى اتخاذ القرار باقالة سولشاير الذي استلم منصبه في ديسمبر عام 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو. وكان سولشاير جدد عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في يوليو الماضي وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 ملايين جنيه (نحو 10 ملايين يورو).

