انتصاران كبيران لتشلسي وليفربول

دوليه

عزّز تشلسي صدارته للدوري الانكليزي بفوزه الكبير على مضيفه ليستر سيتي 3-0 أول من أمس في المرحلة الثانية عشرة، التي شهدت فوزاً كاسحاً لليفربول على ضيفه أرسنال 4-0، فيما عمق واتفورد جراح ضيفه مان يونايتد وقرب مدربه النروجي أولي غونار سولشاير من الإقالة باكتساحه 4-1.

ورفع تشلسي رصيده الى 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليفربول الثاني موقتا، وست عن كل من مانشستر سيتي، الفريق الوحيد الذي أسقطه في الدوري هذا الموسم، ووست هام الذي، وبعد أربعة انتصارات متتالية، سقط على أرض ولفرهامبتون بهدف للمكسيكي راوول خيمينيس (58).

وافتتح تشلسي التسجيل برأسية الألماني أنتونيو روديغر إثر ركنية، ثم أضاف الفرنسي نغولو كانتي الثاني بعدما استلم الكرة على مقربة من منتصف الملعب وانطلق وسط غياب تام للرقابة قبل أن يسدد يسارية من خارج المنطقة الى يسار الحارس (28).

وبعد تسع دقائق على دخولهما، تشارك المغربي حكيم زياش والأميركي كريستيان بوليسيك في الهدف الثالث بعدما انطلق الأول على الرواق الايمن الى داخل المنطقة وراوغ على دفعات عدة قبل ان يمرر كرة رائعة بين لاعبَين الى بوليسيك الآتي من الخلف تابعها في الشباك (71).

وتجمد رصيد بطل 2016 عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعد الخسارة الخامسة هذا الموسم.

وعلى ملعب «أنفيلد»، أعاد ليفربول ضيفه أرسنال الى أرض الواقع بعدما اكتسحه برباعية نظيفة، ليستعيد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب توازنه عقب الخسارة التي تلقاها في المرحلة السابقة أمام وست هام (2-3) والتي كانت الأولى له في جميع المسابقات.

وأنهى «الحمر» الشوط الأول متقدمين بهدف السنغالي ساديو مانيه برأسية بعد ركلة حرة نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد، رافعاً رصيده الى 7 أهداف في الدوري، قبل أن يكشروا عن أنيابهم في الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها البرتغالي ديوغو جوتا (52) ثم المصري محمد صلاح بعد تمريرة من مانيه (73) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ11 هدفاً، وأخيراً البديل الياباني تاكومي مينامينو بعد تمريرة من ألكسندر-أرنولد (77). ورفع ليفربول رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني موقتا، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في المركز الخامس. وعلى ملعب «فيكاريغ رود»، بات مصير سولشاير مهدداً أكثر من أي وقت مضى بعدما سقط يونايتد للمرة الثانية توالياً في معقل واتفورد، وهذه المرة بخسارة مذلة 1-4 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين، ليتلقى بذلك هزيمة خامسة للموسم.

