سقوط أول لميلان

دوليه

أسدى فيورنتينا خدمة لنابولي وفتح الباب أمامه للانفراد بالصدارة بعدما ألحق بضيفه ميلان الهزيمة الأولى للموسم بالفوز عليه 4-3، فيما حسم قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي المواجهة القوية بين فريقه يوفنتوس ومضيفه لاتسيو بتسجيل هدفي الفوز 2-0 من ركلتي جزاء أول من أمس في المرحلة 13 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب «أرتيميو فرانكي»، كانت الفرصة قائمة أمام ميلان للانفراد بالصدارة موقتا من خلال الفوز أو حتى التعادل مع ضيفه فيورنتينا. لكن فريق المدرب ستيفانو بيولي عاد وهو يجر خلفه ذيل الهزيمة الأولى للفريق اللومباردي في فلورنسا منذ أغسطس 2015 والأولى هذا الموسم، ما سيسمح لنابولي في الانفراد بالصدارة في حال تعادل أو فوزه على إنتر الثالث.وبخسارة ميلان الذي تخلف بثلاثية نظيفة قبل أن يعيده المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الى الأجواء بتسجيله ثنائية قلص بها الفارق الى 2-3، بقي نابولي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة في «سيري آ» هذا الموسم.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، ارتدت المواجهة بين يوفنتوس ولاتسيو طابعاً خاصاً لأن جمعت فريق «السيدة العجوز» بمدربه السابق ماوريتسيو ساري.

وأنهى عملاق تورينو الشوط الأول متقدماً من ركلة جزاء نفذها بونوتشي في الدقيقة 23.

وبقي الوضع على حاله مع تفوق وخطورة واضحين ليوفنتوس مقابل عجز للاتسيو، وصولاً الى الدقائق الأخيرة حين نجح فيديريكو كييزا في خطف الكرة وتخطى رينا الخارج من مرماه والذي عاد لتدارك الموقف لكنه اجتاح لاعب فيورنتينا السابق، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للضيوف انبرى لها أيضاً بونوتشي وسجلها بنجاح (83).

وكان أتالانتا المستفيد الأكبر من خسارة لاتسيو، إذ ابتعد في المركز الرابع بعد فوزه الكاسح على ضيفه الجريح سبيتسيا ومدربه تياغو موتا 5-2.

