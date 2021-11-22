ميسي قاد سان جرمان إلى الفوز

دوليه

فكّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدته التهديفية في الدوري الفرنسي، بتسجيله هدفاً في المباراة التي فاز فيها فريقه باريس سان جرمان 3-1 على ضيفه نانت، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة المحلية.

وتناوب على تسجيل الثلاثية الباريسية كل من كيليان مبابي (2)، دينيس أبياه خطأ في مرماه (82) وميسي (87)، فيما أحرز راندال كولو مواني هدف الضيوف الوحيد (76). وبهذا الفوز، عزز سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي مع 37 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه رين الذي فاز على مونبيلييه 2- 0، فيما بقي نانت الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم، في المركز الحادي عشر مع 18 نقطة.

وأكمل سان جرمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس إثر تدخّل خشن خارج منطقة الجزاء، وكان البرازيلي نيمار ضحية هذا الطرد بخروجه بديلاً للحارس الإسباني سيرخيو ريكو. وبكّر سان جرمان بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة الثانية من المباراة، بعدما سدد الأرجنتيني لياندرو باريديس كرة من بعيد غيّر مبابي اتجاهها لتسكن في الشباك.

وفي مباراة أخرى، ارتقى رين إلى المركز الثاني بفوزه على ضيفه مونبلييه بثنائية نظيفة لمارتن تيرييه (8) والكرواتي لوفرو ماير (28). ورفع رين بهذا الانتصار رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني موقتا بفارق 12 خلف سان جرمان، فيما بقي مونبلييه في المركز السابع مع 19 نقطة.

