«4 - 1» بين الفرح والحزن؟

محلية

من تابع مباريات يوم السبت الماضي استمتع بكم المباريات التي لعبت على المستوى المحلي والاوروبي فقد كانت هناك مليئة بالاثارة لبعض النتائج خصوصا في الدوريات الاوروبية... ففي انكلترا سجلت اهداف كثيرة في بعض المباريات وكأننا نلعب كرة يد؟ وما أفرحني واغضبني ان مباراتي العربي بفوزه في افتتاح الدوري على التضامن بنتيجه 4-1 كانت تجري في نفس وقت مباراة في انكلترا بين فريقي الانكليزي المفضل مانشستر يونايتد ضد واتفورد حيث انتهت المباراة ايضا بنفس النتيجة لواتفورد 4-1؟ فقد كنت احول القناة من الكويت الى انكلترا لافرح «اشوية» ومن ثم ابكي «اشوية»..! هذه هي حال كرة القدم فهي تعطي من يعطيها. فالعربي بدأ بداية قوية رغم ان التضامن لعب مباراة جيدة ولكن الاخطاء الفردية هي سبب خسارتهم اما الاخضر فكانت بداية طيبة بعودة بعض اللاعبين للملعب ووجود خط احتياط قوي... فتأثير استلامهم لمكافأة الدوري (10 آلاف دينار لكل لاعب) قبل ايام كان لها الفضل على تركيز وجهد اللاعبين بالملعب... فمبروك وان شاء الله يكون التوفيق هو سمة المباريات القادمة. أما ناديي في مانشستر فمن المؤسف ان يكون بهذا المستوى وملاك النادي (عائلة جليزر) يشاهدون انهياره وهو النادي الاسطوري بالدوري الانكليزي والعالم فمن يوم ما اعتزل مدربهم السابق السير فيرغسون والنادي يتأرجح بين صفوف الاندية صعودا وهبوطا في جدول الدوري وفي عدم حصوله على اي بطولة. فعند تعاقدهم مع لاعبهم النرويجي السابق سولشاير (احسن لاعب احتياط بالفريق حسب تصريح دكتور طارق الجلاهمة عليه) وهو يلاقي الدعم من ملاك النادي سواء بشراء اللاعبين واخرهم كريستيانو وغيره واعطاؤه اكثر من فرصة لاعادة النظر بأسلوب لعبه وايجاد الحلول لها وهو من نكسة الى نكسة في نتيجة المباريات... الامر الذي اعتقد عند نشر هذه المقالة انه اقيل والنادي يفاوض بجد وبسرعة اللاعب والمدرب العالمي زين الدين زيدان لاخذ مكان سولشاير الذي اعتقد ان مستواه اقل بكثير من ان يدرب هذا الفريق العريق... فإن شاء الله كل التوفيق للعربي ويونايتد في المباراتين القادمتين ضد القادسية وفياريال (بطولة اوروبا) وتكون من صالحنا أو صالحي.... والله من وراء القصد.

