النصر يقلب الطاولة على السالمية

محلية

قلب النصر تخلفه بهدفين أمام السالمية إلى فوز مثير 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الأولى للدوري الممتاز. سجل أهداف النصر: يعقوب الطراروة (63) ومشاري العازمي (78) ودينيس (90+2)، فيما سجل للسالمية باتريك فابيانو (17) ومبارك الفنيني (31). وافتتح السماوي التسجيل بعد تمريرة من حسين الموسوي سجلها البرازيلي باتريك فابيانو في مرمى خليفة رحيل. وأضاف الفنيني الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السالمية بهدفين دون مقابل. وفي الشوط الثاني، دفع مدرب النصر سلمان عواد بمشعل فواز ومعاذ الظفيري بحثاً عن العودة، وكان له ما أراد عندما سجل يعقوب الطراروة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 63، ثم نجح مشاري العازمي في تعديل النتيجة من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 78، قبل ان يتمكن المحترف النيجيري دينيس من خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، مانحاً فريقه 3 نقاط مهمة في افتتاح مشواره بالمسابقة. وكان العربي استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري بفوز مستحق على التضامن بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس أيضاً على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الأولى من المسابقة. سجل للأخضر: الليبي السنوسي الهادي (22 من ركلة جزاء و54) والكرواتي جوسيب كنيزيفيتش (64 من ركلة جزاء) وسلطان العنزي (75)، وسجل للتضامن البحريني علي حرم (62 من ركلة جزاء).

وكانت الجولة افتتحت الخميس بفوز كاظمة على الفحيحيل بهدف دون رد سجله شبيب الخالدي من ركلة جزاء.

