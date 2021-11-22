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الساحل والجهراء أمام الصليبخات وخيطان في انطلاق «الأولى»


تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين عند الساعة الـ 05:20 مساء، يلتقي في الأولى الساحل مع الصليبخات على ملعب الأول، فيما يتواجه في الثانية الجهراء مع خيطان على ستاد مبارك العيار، في حين يغيب برقان عن الجولة الافتتاحية وفقاً لنظام المسابقة.
وتمتلك الفرق الأربعة الطموح ذاته، فالجميع يرغب في تسجيل أفضل بداية وتحقيق النقاط الثلاث واكتساب دفعة معنوية في بداية المشوار.واستعدت الفرق جيداً لهذه المسابقة من خلال المعسكرات الخارجية التي سبقت المشاركة في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية، فالساحل أقام معسكراً تدريبيا في تركيا وكذلك خيطان، فيما عسكر الصليبخات والجهراء في مصر.


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