فهد الصباح يشارك في «عمومية الأولمبي الآسيوي»

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بدأت في دبي أمس أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الاولمبي الاسيوي بمشاركة اللجان الأولمبية الاسيوية منها اللجنة الأولمبية الكويتية. وترأس الوفد الكويتي رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح وضم اليه أمين السر العام بالانابة علي المري.وسيسلط جدول أعمال الجمعية العمومية الضوء على الحركة الأولمبية في آسيا من خلال العروض عن آخر المستجدات بخصوص أربع دورات آسيوية هي هانغتشو 2022 وآيتشي - ناغويا 2026 والدوحة 2030 والرياض 2034. وتخلل الاجتماع لقاء وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الاماراتية د. احمد الفلاسي مع الشيخ فهد الصباح حيث تبادلا من خلاله وجهات النظر حول الأمور المتعلقة بتطور الرياضة الخليجية ووصولها الى افضل المستويات.

