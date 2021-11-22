بن إبراهيم: إرادتنا القوية مهدت الطريق لنجاحات لافتة للكرة الآسيوية 

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أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بإرادة وتصميم وتفاني أسرة كرة القدم الآسيوية، والتي أسهمت في نجاح الاتحاد القاري بتنظيم بطولاته والعديد من برامج التطوير والتدريب خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، والذي عقد أمس في العاصمة المنامة، حيث أعرب الشيخ سلمان عن امتنان الاتحاد الآسيوي للاتحادات الوطنية التي قامت باستضافة البطولات بنظام التجمع، وكذلك للفرق والأندية والحكام والشركاء التجاريين والإعلاميين، إلى جانب جماهير كرة القدم وجميع أطراف اللعبة، والذين أسهموا بدور كبير في استئناف منافسات كرة القدم الآسيوية بأمان.وقال: «بدأنا عام 2021 بتفاؤل حذر، ولكن بفضل وحدة وتضامن أسرة كرة القدم الآسيوية فقد نجحنا بتنفيذ تعهداتنا، وكان من الضروري أن يظهر الاتحاد القاري أن كرة القدم الآسيوية جاهزة للعودة، ولم يكن هذا الأمر ليتحقق لولا دعم وتفاني الاتحادات الوطنية الأعضاء، ويجب هنا أن نشكر الدول المضيفة التي قامت باستضافة البطولات بنظام التجمع أو استضافت المباريات كملاعب محايدة».

وأردف بالقول: «نحن نواصل التأكيد أن كرة القدم الآسيوية جاهزة للخروج أقوى من أصعب التحديات التي واجهها العالم في التاريخ الحديث، وأنا واثق أن هذه الروح من الوحدة ستواصل السطوع أكثر في المستقبل».واستعرض الشيخ سلمان الخطط والبرامج المقبلة في الاتحاد الآسيوي، والتي من شأنها أن تسهم في تمتين أساسات اللعبة في قارة آسيا، وتهيىء لدخول عصر جديد من النمو والتطوير، بحسب إطار الرؤية في الاتحاد القاري لتحسين وتطوير مسابقات الأندية.

وكشف: «في الوقت الذي نواصل فيه التأقلم مع تأثيرات الجائحة، أنا سعيد لتأكيد أن مسابقات الاتحاد تواصل التطور.. سيكون هنالك تغييرات على لوائح اللاعبين الأجانب، وكذلك تغييرات على روزنامة المسابقات، حيث ان هذه كلها تعتبر جزءاً من استراتيجية تطوير اللاعبين والأندية والمنتخبات الوطنية».

وأعرب المكتب التنفيذي عن خالص تمنياته وتمنيات أسرة كرة القدم الآسيوية، إلى الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث وباقي الهيئات القطرية، والتي تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، حيث صادف أمس الأحد بقاء عام واحد على انطلاقها.

وشدد بن إبراهيم على أهمية الارتقاء بتعليمات وسياسات التمويل في الاتحاد، وذلك من أجل تمكين الاتحادات الوطنية والإقليمية من امتلاك مقومات تنفيذ برامج طويلة الأمد وخطط مستدامة تهيئ الطريق للتعامل بفعالية وحيوية مع تطوير كرة القدم في القارة.

وأوضح: خلال فترة الجائحة، أثبت تمويل التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فعاليته في إدارة العمليات بالاتحادات الوطنية والإقليمية، ونحن الآن نسعى لتحديث إطار برامج التمويل في الاتحاد، من أجل مساعدة الاتحادات الوطنية والإقليمية على الاستفادة من هذه المنح في برامج التطوير طويلة الأمد.

وكان المكتب التنفيذي صادق على توصيات لجنة التطوير، من أجل تحويل مخصصات برنامح المساعدة المالية الحالي وبرنامج تمويل الاتحادات الأقليمية، ليتم استخدامها وفق تعليمات وسياسات البرنامج المتقدم ENHANCE لمساعدة الاتحادات الوطنية والبرنامج المتقدم لمساعدة الاتحادات الإقليمية.

ومن خلال البرنامج المتقدم الجديد ENHANCE للاتحادات الوطنية، فإن الاتحادات الوطنية المستفيدة، باستثناء الاتحادات التي عليها عقوبات أو الاتحادات الموقوفة، سوف تتمكن من الحصول على مساعدة مالية تبلغ قيمتها 2 مليون دولار على مدار 4 سنوات، وبحد أقصى 500 ألف دولار سنوياً، ليتم استخدامها في ثلاثة جوانب رئيسية تتضمن الإدارة وإدارة المسابقات وتطوير البنية التحتية، وكذلك الحال بالنسبة للبرنامج المتقدم للاتحادات الإقليمية، فإن الاتحادات الإقليمية ستحصل على مساعدة مالية تبلغ قيمتها 1 مليون دولار على مدار 4 سنوات، وبحد أقصى 250 ألف دولار سنوياً.

فيما سيتم تطبيق التعليمات الخاصة بالبرنامج المتقدم الجديد تحت إشراف لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي.وصادق المكتب التنفيذي على توصيات اللجنة الطبية بخصوص الحاصلين على الجائزة الطبية في الاتحاد الآسيوي 2022، والتي سيتم تقديمها على هامش المؤتمر الطبي 2022 الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال مارس من العام المقبل.

