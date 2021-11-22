استعراض خطة «مواهبنا في مدارسنا»

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استعرض الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي الخطة التشغيلية للاستراتيجية التي يطلقها الاتحاد خلال الفترة المقبلة تحت عنوان «مواهبنا في مدارسنا» بحضور نجوم الجيل الذهبي في كرة القدم وكرة اليد والكثير من الشخصيات في مقر الاتحاد بمنطقة القادسية. واكد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح دعم انطلاقة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة المقبلة. وقال فليطح ان الهيئة تدعم الاتحاد ماليا من خلال ميزانية سنوية تم رصدها ويطمح ان يحقق الاتحاد اهدافه في نشر الرعي الرياضي بين طلاب وطالبات المدارس وخاصة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة واكتشاف المواهب في سن مبكر ووضعهم في اكاديميات لينعكس هذا العمل على الاندية المحلية ومن بعدها المنتخبات الوطنية. من ناحيته، قال فيصل المقصيد رئيس الاتحاد ان الحلقة النقاشية التي عقدت بحضور نجوم الجيل الذهبي في الكثير من الالعاب تعد الانطلاقة الفعلية العملية لخطة ورؤية الاتحاد لإعادة الرياضة المدرسية لسابق عهدها، مضيفا: «وضعنا امامنا كمجلس ادارة الاتحاد النطق السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد كخارطة طريق للاتحاد بضرورة الاهتمام بجيل الشباب الواعد وهذا الامر من أهم الأولويات التي نعمل على تحقيقها من خلال المختصين، لرعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا، وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة».