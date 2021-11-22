الفيلكاوي بعد خسارة «أزرق الشباب»: الاحتكاك أهم من النتيجة

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قلل المدرب المساعد لأزرق الشباب محمد الفيلكاوي من الخسارة بثلاثية أمام العراق أول من أمس ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا، وقال ان نتيجة المباراة ليست مهمة بقدر أهمية الاستفادة والاحتكاك مع منتخبات قوية مثل المنتخب العراقي. وأضاف الفيلكاوي: «في البداية حاولنا إغلاق الملعب بحكم عدم جاهزية المنتخب بشكل كافي للمباراة، وفي الشوط الثاني تغيرت الامور عندما ضغط المنتخب العراقي علينا، ووحاولنا استغلال الهجمات المرتدة لكننا لم نوفق». وتابع: «اعتقد في المباريات القادمة سيظهر المنتخب بشكل مختلف بعد تجاوز الرهبة حيث بدأ اللاعبين يكتسبون الثقة أمام الجماهير، فهذه هي البطولة الأولى لهم التي يخوضون فيها مباراة دولية»، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة يخطط لبناء منتخب شاب يكون جاهزاً للمشاركة في تصفيات كاس اسيا 2022. وأشار الفيلكاوي إلى أن أزرق الشباب قدم اداءً جيداً من خلال التنظيم داخل الملعب وإغلاق الجوانب الدفاعية والمساحات أمام منتخب قوي جاهزيته أفضل وسبق له المشاركة في مباريات دولية وكأس العرب.