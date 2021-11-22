كاظمة والعربي في «الطائرة»

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يخوض كاظمة مواجهة قوية أمام العربي في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة التي تشهد مباراتين أخريين تجمع إحداهما برقان مع الجهراء في الـ 05:30 (وتقام المباراتان على صالة الاتحاد)، فيما يلعب القادسية مع التضامن في الـ 06:00 على صالة الثاني. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط من انتصارين وهزيمة، يأتي بعده القادسية 6 نقاط من 3 انتصارات، ثم الجهراء وكاظمة 4 نقاط، والعربي وبرقان 3 نقاط، وأخيراً التضامن دون رصيد من النقاط. ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر.