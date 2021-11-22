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«يد الأصفر» لمواصلة الانتصارات

زيد خلف
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الإثنين 22 نوفمبر 2021

يسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي القرين في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع السالمية مع العربي في الـ 05:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويحتل القادسية المركز الثاني برصيد 10 نقاط مناصفة مع كاظمة، فيما يتذيل خصمه ترتيب الفرق دون رصيد، ويطمح الأصفر إلى تحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من الكويت المتصدر. وفي اللقاء الثاني يدخل السالمية المباراة برصيد 9 نقاط في المركز الرابع وهو يطمح إلى تعميق جراح العربي الذي سقط في مبارياته الأربع الأخيرة.


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