القادسية تفوّق في «السباحة»

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حقق القادسية درع التفوق العام للسباحة عن جدارة واستحقاق بعدما تفوق سباحوه من خلال مختلف السباقات والفئات محرزين 12 نقطة ليتصدر الأصفر جدول الترتيب العام لتفوق اللعبة. واستطاع سباحو القادسية من تحقيق المركز الأول وكأس التفوق لمرحلة العمومي ومرحلة 15 – 17 سنة فيما حلت فرق 13 -14 سنة في المركز الثاني وفرق 11 – 12 سنة في المركز الثالث في ختام البطولة العامة للسباحة. بدوره أهدى مدير الألعاب المائية بنادي القادسية فيصل أبو الحسن هذا الانجاز إلى مجلس ادارة النادي برئاسة الشيخ خالد الفهد وجماهير النادي ومحبيه، مشيداً بالمستويات الرائعة والمميزة التي قدمها سباحو النادي في مختلف الفئات والسباقات، شاكراً جميع الأجهزة الفنية والادارية والطبية للعبة على المجهود والعمل الذي قاموا لتحقيق هذا الانجاز الذي يضاف إلى سجلات الألعاب المائية في القلعة الصفراء.