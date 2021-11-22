ختام ناجح للجولة الأولى من «موتوكروس الكويت»

محلية

اختتمت أول من أمس السبت منافسات الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمشاركة 18 متسابقاً من بينهم متسابق من الإمارات واثنان من البحرين.

وأحرز المتسابق المتألق محمد جعفر المركز الأول في فئة (MX1) تلاه براك الجسمي ثانيا ثم بدر الدويسان ثالثا، بينما جاء الإماراتي أحمد النعيمي أولاً على فئة (MX2) تلاه عبدالله الشطي ثانيا ثم بندر البحر ثالثا، وتوج المتسابق عبد الله الأنصاري بلقب فئة (كلوب مان).

وقال رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين في تصريح صحافي ان البطولة شهدت مشاركة 18 متسابقا منهم 3 متسابقين من دول الخليج تنافسوا في ثلاث فئات مختلفة، مشيرا الى ان السباق يتكون من 5 جولات وما زالت المنافسة مستمرة في الباقي من الجولات حيث من المقرر ان تكون الجولة الخامسة في فبراير المقبل. واضاف ان السباق سار على ما يرام وان المتسابقين قدموا اداء متميزا منذ بداية السباق الى النهاية وان الاجواء الحماسية قد سادت الجو العام للجولة بمختلف الفئات.

وانطلق السباق في الساعة الـ 09:00 صباحاً، وانتهى بتتويج الفائزين في الساعة الـ 04:30 مساءً، حيث قُسمت المنافسات إلى فترة للتمرين لكل فئة ثم سباقين لفئة كلوب مان وسباقين آخرين لفئتي MX1 وMX2 وفي نهاية السباق تم جمع نتائج السباقين لكل فئة للحصول على النتيجة النهائية.

وصرح أمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة أن هذه الجولة تعتبر بداية معاودة النشاط للنادي ولرياضة الدراجات النارية في الكويت بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، معبراً عن سعادته بعودة النشاط لهذه الرياضة التي تهم عددا كبيرا من الشباب الكويتي.

وأضاف حمزة أن عدد المتسابقين المشاركين في هذه الجولة والذي بلغ 18 متسابقاً يعتبر جيداً على الرغم من فترة التوقف الطويلة التي بلغت عامين، مشيداً بكل المتسابقين المشاركين في السباق سواء من كانوا في المراكز الأولى أو من لم يحالفهم الحظ في الفوز.

وأشار إلى أن هذه الجولة هي الأولى من خمس جولات تمثل بطولة الكويت للموتوكروس وسيكون الجمهور والمتسابقون على موعد في الجولة الخامسة مع بطولة الكويت الدولية الثالثة للموتوكروس التي ستقام في شهر فبراير المقبل تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، قائلاً: ستشهد البطولة مشاركة الكثير من ابطال اللعبة العالميين، حيث سبق للنادي أن قام بتنظيم بطولتين دوليتين عامي 2019 و2020 قبل الإغلاق بسبب جائحة كورونا».

وتوجه حمزة بالشكر الجزيل إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على دعمه الكبير للرياضة وللشباب الرياضي، كما أعرب عن شكره للهيئة العامة للرياضة متمثلة في المدير العام حمود فليطح ونائبيه د. صقر الملا وعلي مروي على دعمهم لهذه البطولة ولأنشطة النادي المختلفة، مثمناً في الوقت ذاته دور القائمين على حلبة السباق في مدينة الكويت لرياضة المحركات على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل إنجاح كل الفعاليات التي تستضيفها الحلبة، ومتوجها بالشكر كذلك إلى كل الرعاة على الدعم الذي يقدمونه للمتسابقين وقيامهم بدورهم المجتمعي في الجانب الرياضي ورياضة المحركات بشكل خاص.

وفي نهاية المنافسات قام حمزة بتتويج الفائزين بمشاركة مدير عام مدينة الكويت لرياضة المحركات محمد العبد الرزاق، ومدير البطولة حمد السيف.

