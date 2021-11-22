loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

جعفر يشكر النادي الدولي


أعرب المتسابق محمد جعفر عن سعادته بحصوله على المركز الأول في فئة (MX1) ضمن الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات. وتصدر جعفر السباق في الجولة الأولى وحافظ على الصدارة في الثانية، وقال إن هذا السباق يعتبر تمرينا قبل المشاركة في رالي داكار متوجهاً بالشكر إلى النادي الدولي وقال إنه شارك في رالي داكار بفضل النادي الدولي، كما شكر القائمين على الحلبة وشركة «رد بول» على الدعم المقدم له.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة