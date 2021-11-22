جعفر يشكر النادي الدولي

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أعرب المتسابق محمد جعفر عن سعادته بحصوله على المركز الأول في فئة (MX1) ضمن الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات. وتصدر جعفر السباق في الجولة الأولى وحافظ على الصدارة في الثانية، وقال إن هذا السباق يعتبر تمرينا قبل المشاركة في رالي داكار متوجهاً بالشكر إلى النادي الدولي وقال إنه شارك في رالي داكار بفضل النادي الدولي، كما شكر القائمين على الحلبة وشركة «رد بول» على الدعم المقدم له.