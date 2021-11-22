الشطي: استعداد لرالي داكار

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قال المتسابق عبدالله الشطي إنه واجه بعض الصعوبات في الجولة الأولى تسبب في حصوله على المركز الثاني خلف الإماراتي أجمد النعيمي الذي أحرز المركز الأول في فئة (MX2) ضمن الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس). وأكد الشطي أنه سعيد بعودة النشاط وإقامة هذا السباق بعد فترة التوقف الطويلة لمدة عامين، متوجهاً بالشكر إلى النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية. وأضاف أن المتسابقين جميعاً متحمسون وسعيدون بالمشاركة، مشيراُ إلى أنه يعتبر هذا السباق «بروفة» لرالي دكار 2022.