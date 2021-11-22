الجسمي سعيد بالعودة

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أبدى المتسابق براك الجسمي سروره بالمشاركة في الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية، وقال إن الجميع متحمس لعودة النشاط الرياضي في الحلبة بعد فترة التوقف الطويلة. وأضاف الجسمي الذي أحرز المركز الثاني في فئة (MX1) خلف محمد جعفر: «عدنا قبل فترة للتدريبات في الحلبة بعد فترة التوقف الطويلة ولا شك أن المشاركة جيدة في الجولة الأولى بوجود متسابقين من الخليج»، مضيفاً أنه بذل قصارى جهده في السباق الذي شهد منافسة حامية بين المتسابقين حيث نجح في إنهائه بالمركز الثاني.