البلد الغاضب ووزير الغضب!

الاخيرة

إن قيل في بعض بلدان الخليج والعالم: ابتسم أنت في هذا البلد أو ذاك، فيجوز بالمقابل أن ترفع الكويت العزيزة شعار «اغضب أنت في الكويت» حيث إنّ هذا ما نجتهد وبقوة في عمله ومنذ عقود من المطار إلى المطار ومن مدخل أي وزارة حتى الخروج منها بسبب البيروقراطية أو الفساد أو عدم الكفاءة أو تفشي الواسطة أو جميع ما سبق سواء كنت مواطناً أم مقيماً أم زائراً أم مستثمراً، ولن نقول سائحاً حيث إن تلك العملة قد انقرضت محلياً بالمتغيرات الكبرى التي تحدث بدول الخليج لاستقطاب المستثمرين والسائحين وحرصنا الشديد على تطفيشهم ضمن حملة «الغضب الساطع» التي نمارسها ونرفع رايتها...

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وقد رويت في مقال سابق كان بمثابة كشاف للمسؤولين لما يجري في المطار والبلد من أذى وعرقلة مثيرة للغضب وقد أتتني ردود فعل كثيرة تتضمن روايات مماثلة والمؤسف أن شيئاً لم ولن يتغير لدينا سواء اشتكى فرد أم مليون، فكل الممارسات الخطأ تبقى ولا شيء يهم أو يحرك ساكناً ولا أحد يتوقف للحظة ليقارن تلك الممارسات السالبة بما يجري لدى الأشقاء من تسابق للتسهيل على الناس وخلق ابتسامة الرضا على الشفاه حتى وصل البعض منهم لتعيين وزير للسعادة وجاز لنا بالمقابل أن نسمّي وزيراً للتعاسة أو الغضب وهو بالفعل وزير قائم ويعلم الجميع باسمه وقراراته المدمرة والأرجح إن لم نقل الأكيد أن نراه مستمراً في الحكومات المقبلة لإبقاء الغضب والتعاسة على الشفاه...

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آخر محطة:

هل نحن جادون في رفع رايات إيجاد بدائل للنفط والمركز المالي والجزر ومدينة الحرير وإسعاد المواطنين والمقيمين واستقطاب المستثمرين، ولا نقول السائحين علماً بأن الاثنين متلازمان، وماذا فعلنا تحديداً منذ رفعنا تلك الرايات لتحويلها إلى حقائق؟! لا شيء على الإطلاق!

