العتيبي: الكويت حريصة على رعاية الأطفال اجتماعياً ونفسياً

أول النهار

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون د. مشعان العتيبي حرص الكويت على الاهتمام بالطفل وبكل شؤونه من خلال صون حقوقه والإيمان بها والعمل على تفعيلها.

وقال، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، إن «الكويت صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية والصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهذا إن دل فهو يدل على حرص الكويت البالغ على حقوق الطفل ومسؤوليتها تجاه بناء مستقبله».

وأضاف «حققت الكويت إنجازات ملموسة في اتجاه الحفاظ على الأطفال من تحقيق الرفاهية لهم وضمان حقوقهم، فقد أقر مجلس الأمة قانون حماية الطفل عام 2015 وهو القانون الذي يؤكد مدى حرص الكويت على الاهتمام الشديد بتوفير سبل الرعاية والاهتمام كافة بالأطفال في كل الأعمار وخدمة قضايا الطفل لتحقيق أكبر قدر من الجودة في أساليب حمايته ورعايته اجتماعيًا وثقافيًا ونفسيًا وإعلاميًا».

وتابع إن «الاحتفال باليوم العالمي للطفل، هو تجديد الالتزام بتحمل جميع المسؤوليات المدنية تجاه حمايته وضمان حقوقه. وتعتبر المشاركة بهذا اليوم بمنزلة فرصة ثمينة لتوعية المجتمع بأهمية حقوق الطفل وبذل الجهود لتنميته تنمية سليمة».

