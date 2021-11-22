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أول النهار

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«هيئة القصّر» بحثت تطور الاستثمارات خلال العام الحالي


اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتور فؤاد العمر، وذلك نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس ادارة الهيئة عبد الله الرومي. وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال من بينها تطورات أداء استثمارات الهيئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 2021. حيث استعرض تقريرا موجزا عن موقف الاستثمارات في ضوء تحقيقها لغايات الخطة الاستثمارية المعتمدة، وأهدافها المرسومة، في ضوء التطورات الاخيرة.
واعتمد المجلس عدداً من تقارير واعمال وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة والتي تغطي العديد من مجالات عملها.


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