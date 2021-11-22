حكومة.. حزم وعزم

الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وعلى وقع بدء المشاورات التقليدية بشأن تكليف رئيس وزراء للحكومة الجديدة، وفي ظل تواصل حفلات الاستقبال التي يقيمها المعفى عنهم، وتأكيدا لما اشارت له النهار امس عن وجود اتصالات لعقد اجتماع للمعارضة تلبية لدعوة من النائب السابق مسلم البراك، اكد اسامة الشاهين ان صفحة الحوار طويت وعلينا فتح صفحة اخرى، واليوم هو يوم تلبية دعوة مسلم البراك لتلاقي النواب والقوى والكتل الاصلاحية على مائدة واحدة من اجل وضع اجندة اصلاحية.

وطالب الشاهين بوضع دعوة البراك موضع التنفيذ من اجل وضع جدول اعمال اصلاحي شعبي ناجز، لافتا إلى انه في كل جلسة يجب ان يكون هناك قانون يرى النور ويتم تطبيقه على ارض الواقع، ويكفي جعجعة من دون طحين. وأكدت مصادر لـالنهار ان الاولوية الاولى للحكومة الجديدة ستكون مكافحة الفساد وتجفيف منابعه بشكل حازم وصارم، مشيرة إلى ان اختيار الوزراء سيكون وفق معيار القدرة على تحقيق النزاهة والشفافية في الحقائب التي سيحملونها مع استبعاد أي وجوه عليها شبهات أو ملاحظات.

من جهة اخرى، تتجه الاجهزة الحكومية والوزراء إلى خيار الاعتذار عن عدم حضور اجتماعات اللجان البرلمانية في ظل استقالة الحكومة ولحين اعلان التشكيلة الجديدة.

وقال رئيس اللجنة المالية احمد الحمد ان اللجنة اجلت مناقشة بنود قانون انشاء مؤسسة البترول للطاقة المتجددة إلى حين اعلان تشكيل الحكومة الجديده بعدما اعتذر وزير النفط بسبب الاستقاله اضافة إلى عدم حضور القطاع النفطي.

بدوره، اعلن النائب خليل الصالح ان اللجنة وافقت على اقرار مقترحه رفع المعاشات التقاعدية بحيث لا تقل عن 1000 دينار.

وقال انها اقرت كذلك اقتراحا بانشاء مجمع يضم الخدمات الوزارية الحكومية على حدود مدينة المطلاع السكنية، داعيا الحكومة للتجاوب مع المقترحات التي تصب في صالح المواطنين.

من جانبه، قال النائب حمدان العازمي ان عودة المهجرين قد تؤدي إلى تهدئة الأوضاع.

بدوره قال النائب مهلهل المضف ان عودة فيصل المسلم والآخرين إلى ارض الوطن تصب في خانة تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والمساهمة في بناء كويت جديدة، مضيفا ان هناك قوانين سنتبناها وأهمها تعزيز الحريات وصون كرامات الناس وان يمارس كل مواطن حقه الدستوري.

من جهته، كشف النائب محمد المطير ان سمو ولي العهد حثنا اثناء تشرفي بلقاء سموه على محاربة الفساد وأداء دورنا الدستوري.