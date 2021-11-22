الأمير: نعتز بتضحيات شهداء الوطن الأبطال

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وكان سمو أمير البلاد قد بعث ببرقيات تعازٍ إلى أسر شهداء الوطن الذين احتضنهم ثرى الوطن أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعازٍ مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تعازٍ مماثلة.