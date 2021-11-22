الإثنين 22 نوفمبر 2021 ,17 ربيع الآخرة 1443
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مال وأعمال
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دندرة
رفع أعلام دولة الخلافة في إحدى مناطق الكويت.. هل يعني هذا أنها أصبحت ولاية... عصملية ؟
دندرجي
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