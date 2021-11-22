متى «تُحصَّن» الكويت بـ«لقاح» الإصلاحات؟!

الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية عن ارتفاع ايرادات النفط الفعلية إلى 8.5 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي الايرادات غير النفطية أكثر من مليار دينار في 7 أشهر وفقاً لتقرير وزارة المالية الصادر عن شهر أكتوبر. وسجلت الضرائب والرسوم المحصلة 272.3 مليون دينار بنسبة 51.8% من المقدر.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية، بلغ إجمالي الايرادات 9.58 مليارات دينار، فيما استقرت المصروفات الفعلية عند 10.82 مليارات دينار ليسجل العجز الفعلي للميزانية قرابة 1.2 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى أن بند الرواتب بلغ 4.5 مليارات، من إجمالي المقدر البالغ 8 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية 9.96 مليارات دينار وإجمالي الانفاق الرأسمالي 861.5 مليوناً، ليصل إجمالي الإنفاق الى 10.82 مليارات دينار.

وسجلت المنح والإعانات 2.7 مليار دينار بنهاية اكتوبر موزعة على الإعانات بواقع 427 مليوناً والمنح بواقع 2.24 مليار دينار.

من جانب آخر ومع ظهور تداعيات جديدة لـكورونا وسط اغلاقات تلوح في الأفق في بعض الدول، وفي وقت تواصل الكويت التأخر في تنفيذ الإصلاحات التي يجب ألا ترتبط بصعود النفط وهبوطه، أصبحت أسعار النفط مهددة بمواجهة خطر هبوط الأسعار من جديد.

وكانت أسعار النفط الخام واصلت خسائرها الأسبوعية في ختام الأسبوع الماضي، حيث تراجع خام برنت 4%، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، كما تراجع الخام الأميركي 5.4%.

وتعود الخسائر الواسعة إلى تجدد إصابات كورونا وعودة بعض الدول الأوروبية إلى الإغلاق التام، بينما تزداد توقعات نمو العرض مع قيام الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل اليابان والصين والهند هذا الأسبوع، من أجل مناقشة احتمالية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت بشكل حاد، حيث ركزت السوق النفطية على آثار عمليات الإغلاق الوبائي الجديدة في أوروبا وارتفاع الدولار.