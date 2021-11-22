خفض كلفة «بتروكيماويات الزور» إلى 8 مليارات دولار

الأولى

كشفت مصادر حكومية عن توجيهات صدرت بخفض كلفة المشروعات المستقبلية، والغاء عدد كبير من دراسات الجدوى السابقة والاستعاضة عنها بأخرى منخفضة القيمة، مع التوسع في فتح المجال امام الشركات المحلية والاجنبية، والاعتماد على التمويل الذاتي والاقتراض المنفرد في تمويل المشاريع. واستشهدت المصادر بتقديم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» دراسة جدوى جديدة لمجلس ادارة مؤسسة البترول حول مشروع «مجمع البتروكيماويات»، مؤكدة ان الدراسة اشتملت على خفض الكلفة التقديرية للمشروع بنحو 2.5 مليار دينار، بالاضافة الى طلبها السماح بالبحث عن شريك اجنبي للمضي قدما في التنفيذ. وعزت انخفاض كلفة المشروع في الدراسة الى التغيير في مواصفات بعض اجزائه واجراء تعديلات عدة على أعمال التصميم والهندسة الأولية، مشيرة الى ان كلفة دراسة الجدوى كانت تقدر بـ 3 مليارات دينار وأن التغيير في الاستراتيجية التكريرية للمؤسسة أدى الى تغيير نطاق عمل الشركة الخاص بدراسة التصميمات الهندسية الأولية ما ترتب عليه اعادة دراسة الجدوى مرة اخرى.