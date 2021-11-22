اتفاق سياسي بين الجيش وحمدوك يعيد السودان إلى الانتقال الديموقراطي

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الخرطوم- الوكالات: وقع قادة الجيش السوداني اتفاقا أمس مع عبدالله حمدوك يعيده إلى منصبه رئيسا لمجلس وزراء من الكفاءات بعد عزل حكومته السابقة اثر استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي. وينص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين احتجزوا خلال الانقلاب ويعيد التأكيد على أن الوثيقة الدستورية الصادرة في 2019 هي المرجعية لعملية الانتقال السياسي، وفقا لتفاصيل الاتفاق التي بثها التلفزيون الرسمي.

وقال رئيس الوزراء السوداني: إن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديموقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة.

وقال حمدوك إنه يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن «الدم السوداني غال» ودعا إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير.

كما شدد على أن الاتفاق يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديموقراطي، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين. مؤكدا أنه سيحصن التحول المدني الديموقراطي، وانه «لا مجال للذهاب إلى نقطة اللاعودة».