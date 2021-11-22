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وطن النهار

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«البلدي» ناقش معوّقات مشروع المدينة الطبية

فايز الزعل
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الإثنين 22 نوفمبر 2021

عقدت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي لقاء مع الامانة العامة للتخطيط لمناقشة التحديات التي تواجه مشاريع التنمية في الموافقات البلدية حضر اللقاء الامين العام للامانة العامة للتخطيط د. خالد مهدي وممثلين عن الامانة بالاضافة لرئيس لجنة الاصلاح والتطوير م. حمود عقلة العنزي. بحث اللقاء المشاريع التي تنتظر موافقات البلدية او تواجه بعض العوائق التي تتطلب ازالة حيث تم مناقشة عوائق البدء في مشروع مدينة الكويت الطبية بالاضافة الى تراخيص البلدية المنتظرة لمشروع ميناء مبارك الكبير بالاضافة طلب تخصيص مواقع لمشروع تطوير المناطق التخزينية لمؤسسة الموانىء اضافة الى المواقع المطلوبة للمرحلة الثالثة لمشروع تطوير شبكة الالياف الضوئية الكبرى وقد تم التنسيق لعقد ورشة يتم دعوة بلدية الكويت وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة إليها للتباحث في جميع هذه المواضيع وأكد رئيس لجنة الاصلاح والتطوير حمود العنزي أن المجلس البلدي مستمر في عمله لتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريع الدولة عموما والمشاريع المدرجة على خطة التنمية حيث سبق للجنة عقدت اكثر من ورشة وتوصلت لحلول اسفرت عن انجاز الكثير من المشاريع المهمة.


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